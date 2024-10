Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu e l'assessore alla Cultura Salvatore Picconi hanno omaggiato la studiosa Franca Rosa Contu di un riconoscimento "per l'impegno profuso nell'attività di studio, di ricerca e di tutela delle tradizioni identitarie della Sardegna".

L'omaggio è stato consegnato a Contu, già responsabile del settore museale dell'Isre, in occasione del festival regionale del foklore tenutosi nell'ambito dei festeggiamenti per il Redentore.

"Ho speso la mia vita all'interno di un'istituzione prestigiosa come l'Istituto regionale etnografico - commenta la studiosa -, seguendo per mio conto e anche nell'ambito dell'attività lavorativa alcuni aspetti legati in particolare all'abbigliamento tradizionale, ma non solo. Il riconoscimento ottenuto, che viene anche per questa ragione, era del tutto inaspettato e non dovuto e per questo è ancora più bello".

"Il valore è legato non solo al fatto che omaggio sia da parte della Città di Nuoro (io sono nuorese), ma perché ha dato voce al desiderio di tanti che poi hanno espresso la propria soddisfazione. Nei decenni ho avuto il piacere di dialogare con persone anziane, esperti e appassionati locali e di tutta la Sardegna e la crescita personale e la soddisfazione deriva proprio da questo scambio e da questo rapporto".

"L'attenzione nei confronti delle tradizioni popolari è sempre viva - riconosce Franca Rosa Contu -. Si raccolgono ancora i frutti della tanta qualità seminata nelle università sarde con corsi accademici dedicati proprio alle materie di questo ambito: la demo-antropologia, lo studio delle tradizioni popolari, l'etnomusicologia. Sono tutte voci importantissime presenti negli atenei isolani che hanno formato gran parte delle persone le quali, a vario titolo, fanno parte o sono stati ispiratori di attività di ricerca locale".

"Il mio progetto è quello di continuare a studiare sempre - conclude Contu -, confrontarmi con chi ne ha necessità e con chi vuole aprire un dialogo con me. I dialoghi sono sempre costruttivi anche quando le posizioni non sono esattamente allineate e dunque questo confronto è ciò che mi porto appresso dal passato e continuerà anche in futuro in qualsiasi progetto mi impegnerà".