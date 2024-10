Sarà un'estate all'insegna del gioco, del divertimento e dell'amicizia quella dei bambini, dei ragazzi di Fonni con un ricco calendario di proposte e iniziative. Calendario che l’Amministrazione ha volutamente chiamato “E…state con noi” proprio per sottolineare lo spirito che lo contraddistingue: l'aggregazione e l'essere comunità.

"Abbiamo voluto coniugare lo spirito delle vacanze e del riposo, alla voglia dei ragazzi e dei bambini di stare insieme divertendosi e imparando dove possibile qualcosa di nuovo" dice Raffaela Mureddu, vicesindaca e assessora alle politiche sociali e alla pubblica istruzione del Comune di Fonni.

Diverse le iniziative in programma: alla ludoteca estiva che si svolgerà nei giardini della scuola don Burrai messa gentilmente a disposizione dalla Parrocchia di San Giovanni con cui si è avviata una proficua collaborazione con lo spirito che accompagna l'essere comunità, si aggiungeranno i corsi di nuoto ed equitazione più varie uscite che avranno come filo conduttore non solo il divertimento puro ma anche un occhio di riguardo ai temi sulla legalità, sul bullismo e sullo stare insieme. A questo si è pensato organizzando ad esempio il soggiorno a Santa Lucia di Siniscola degli adolescenti del paese. "Un aiuto alle famiglie per tutto il mese di luglio ma anche uno svago per bambini e ragazzi, unito a dei programmi mirati che aiutino i ragazzi a comprendere ancora più a fondo valori come il rispetto, l'armonia, l'aiuto ai più deboli e a non aver paura della diversità e del confronto" continua l'assessora.

Ma l’estate non è solo per i bambini. L'idea di stimolare la voglia di stare insieme e allo stesso tempo godere della bellezza del viaggio dopo il successo delle sperimentazioni dello scorso anno con uscite giornaliere quest’anno si volerà ad Amsterdam con gli adulti e a Berlino con i più giovani. A questo si aggiungeranno le giornate a Bonifacio e i classici soggiorni alle terme per gli anziani. Iniziative che sono state apprezzate immediatamente dai cittadini, in pochi giorni infatti tutti i posti disponibili sono andati a ruba.

Queste sono solo alcune delle proposte su cui l'amministrazione ha deciso di investire risorse ed energie con la certezza che quando si punta soprattutto giovani si ha sicuramente il migliore degli investimenti sul futuro.