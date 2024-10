Il Comune di Fonni, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Nuoro, ha programmato per il prossimo 16 luglio un seminario dal tema “Organizzazione e gestione delle manifestazioni ippiche al di fuori dei percorsi e degli impianti ufficialmente riconosciuti”.

L’incontro, che avrà luogo nella Sala Centro di Educazione Ambientale (Sala Don Muntoni) di Via Sassari, avrà inizio alle ore 18:00 con i saluti della prima cittadina di Fonni Daniela Falconi.

Alle 18:15 Daniela Mulas, presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Nuoro, introdurrà il dibattito esponendo ai presenti i tratti salienti dell'Ordinanza Martini (dal nome del Sottosegretario alla Salute che la firmò) concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

Alle 18:45, invece, prenderà la parola Giuseppe Sedda, veterinario della ASL di Oristano e responsabile dell’Ufficio Attività Equestri della Fondazione “Sa Sartiglia” che illustrerà i metodi di applicazione pratica dell’Ordinanza Martini in una manifestazione equestre. Sarà poi Francesco Obino, direttore della Fondazione “Sa Sartiglia”, a proseguire il discorso sull’organizzazione di una manifestazione equestre nel rispetto dell’Ordinanza.

Al termine degli interventi tecnici si darà il via al dibattito vero e proprio nel corso del quale, con il contributo degli appassionati presenti, si potrà avviare un discorso costruttivo su come salvaguardare le tradizioni e le manifestazioni equestri proprie della tradizione pur nel rispetto delle regole necessarie per garantire la massima sicurezza agli animali e ai partecipanti.