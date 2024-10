La Regione ha attivato il Sistema regionale per le emergenze invernali con il massimo coordinamento di tutte le sue strutture: Forestas, Corpo forestale e volontariato. La settimana scorsa due nuovi mezzi Magirus con lama spazzaneve sono stati assegnati a Forestas e dislocati a Fonni per essere schierati da oggi, 13 novembre, sul territorio.

“In tema di protezione civile – precisa la Regione - un punto fondamenta è verificare che la popolazione sia sempre informata dei comportamenti di autoprotezione in caso di necessità, secondo le caratteristiche specifiche dei singoli territori”.

“Già da settembre – si legge in una nota stampa della stessa Regione - la Protezione civile ha emesso un'ordinanza per ricordare l'urgenza di completamento della pianificazione comunale e monitorare le azioni svolte nei territori. Inoltre la Direzione di Protezione civile, oltre a diversi incontri di formazione con gli enti locali, ha inviato cinque note per ricordare gli adempimenti normativi e fornire il massimo supporto alla redazione dei piani a chi ne avesse fatto richiesta. A rafforzamento del Sistema di protezione civile la Regione ha attivato anche il tavolo di coordinamento con l'Anci appunto per una collaborazione più stretta con le Amministrazioni comunali sarde all'insegna della prevenzione e della sicurezza delle popolazioni”.