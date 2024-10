Fonni resterà senza il distaccamento della Polizia Stradale. Il provvedimento da parte della direzione è stato firmato lo scorso primo aprile ma è stato reso noto e notificato al primo cittadino Daniela Falconi solamente oggi e con una semplice email. Il sindaco, ovviamente, non ha accolto bene la notizia e si è sfogata con un lungo post su Facebook. Sempre sui social lo sfogo degli agenti.

“Se questo è Stato. In piena emergenza.

Mentre ognuno di noi è preoccupato per la propria salute e il proprio futuro. Mentre i sindaci, gli amministratori, tutte le forze dell’ordine stanno impegnando ogni secondo della propria giornata per aiutare e dare totale assistenza ai cittadini. Mentre viviamo un periodo storico senza precedenti che ricorderemo per sempre e ci racconteremo per sempre. Lo Stato cosa fa? Abbatte su di noi una delle sue tante mannaie.

Ve lo racconto: il primo aprile - la data non è uno scherzo, giuro - per voce del direttore generale della polizia di Stato arriva una nota alle prefetture.

Ve la dico con parole loro: “il direttore generale della polizia di stato ha dato conto del generale processo di revisione delle strutture generali e delle articolazioni periferiche”.

Ve la dico con parole mie: Vi chiudiamo il distaccamento di polizia stradale di Fonni.

Lo sanno dal primo aprile (sempre in piena emergenza), ce lo dicono adesso (sempre in piena emergenza) con una lettera “di cortesia” arrivata alla mia mail che non è ne una Pec ne una raccomandata.

Ci dicono ovviamente che i servizi miglioreranno,

che il costo è spropositato (30 mila euro l’anno di affitto, questo vale l’abbandono di un territorio per uno Stato).

Ci dicono ovviamente che sia Nuoro che Gavoi sono vicinissimi (da Roma conoscono “alla perfezione” le nostre curve).

Ci dicono che la polizia stradale di Fonni accerta un certo numero di violazione senza citare l’opera di prevenzione, di presidio costante e di supporto al territorio all’interno di un’area vastissima.

Io invece dico una sola cosa: ogni volta che lo Stato deve tagliare qualcosa, taglia a livello periferico. Non parte mai “dal centro”. E questa cosa da qualunque parte la si guardi e la si giri, è inaccettabile.

Siamo forse cresciuti da quando da decenni i tagli colpiscono salute, istruzione e sicurezza nei territori marginali e nelle aree periferiche? Lo Stato è più sano finanziariamente? Il cittadino è più soddisfatto dei servizi che riceve?

Se non fosse che c’è da piangere mi verrebbe da ridere fragorosamente. Il risultato della chiusura del nostro distaccamento è solo uno: l’ennesimo abbandono dello Stato nelle aree rurali, limitando i presidi, abbandonando pezzi di territorio. Il mio ringraziamento va a chi, in questi anni, tra sindaci, amministratori, operatori, deputati e senatori, consiglieri regionali, semplici cittadini si sono battuti a vario titolo per far riconoscere il nostro diritto ad esistere. Al contrario, ho ben presente chi, nelle stesse categorie appena elencate ha fatto finta di nulla fregandosene altamente di cosa significa abitare in questi luoghi”.

Anche gli agenti che prestano servizio nel distaccamento fonnese hanno affidato ai social il loro pensiero:

“Non siamo soliti scrivere post che non siano dedicati ai nostri servizi. La polizia stradale è una specialità della Polizia di Stato. Il fatto stesso che sia una specialità significa che i servizi che deve effettuare sono specifici.

Gli operatori delle pattuglie della polizia stradale sebbene debbano essere incastonati nei servizi di sicurezza pubblica dovuti all'ordinamento della Ps si occupano di un settore specifico infatti gestiscono un settore che altri operatori di polizia (carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale ed altre) non gestiscono poiché non hanno la preparazione per gestirlo.

Quindi dire che quattro operatori della polizia stradale appartenenti ad uno degli uffici storici della sezione polstrada Nuoro siano inutili poiché sostituibili da altri operatori è una favola (per non utilizzare altri termini) tutti sanno che non è vero. Il servizio polizia stradale a Roma lo sa, il compartimento polizia stradale a Cagliari lo sa. La sezione polizia stradale di Nuoro lo sa. Tutti – quasi - dicono che è un peccato ma nessuno si assume la responsabilità di fare un passo indietro.





Questa è la pura e semplice verità. Noi riteniamo che questa sia un’ingiustizia, personalmente ( intendo l'amministratore della pagina) ringrazio l’amministrazione comunale di Fonni che ci è stata realmente vicina, la stampa che ha perorato in più occasioni la nostra battaglia sebbene inutilmente. Ma nessun altro. Nessun dirigente perché il distaccamento è fatto di uomini non di numeri le statistiche non fanno la differenza ma gli uomini si, nessun politico, fatto salvo l'amministrazione comunale a cui siamo grati, perché alle parole vanno aggiunto i fatti e noi fatti non ne abbiamo visto.





Nessun detrattore che vede il servizio dei nostri operatori come una mera spesa, vi ricorderete quando in mezzo alla neve per fare un esempio non vi soccorrerà nessuno o nella migliore delle ipotesi starete soli per ore questo per risparmiare sulla vostra sicurezza. Non nascondo la delusione ma le cose vanno così. Il distaccamento chiuderà a breve ormai siamo ai titoli di coda, volontariamente non abbiamo fatto post per il Covid 19, erano sufficienti tutti gli altri, anche in questo caso abbiamo deciso di essere una specialità”. 

(Foto - pagina Facebook Polizia Stradale Fonni)