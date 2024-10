Emilia Vespignani è stata staffetta partigiana nel Ravennate, rischiando la vita ogni giorno. E proprio a lei, ospite di Casa Serena, che venerdì 12 aprile sarà consegnata la tessera ad honorem dell'associazione nazionale Partigiani, sezione Bastianina Martini Musu di Sassari.

La cerimonia, in programma alle 10.30 nella sala teatro della residenza di via Pasubio, è la prima di una serie di iniziative organizzate quest'anno dal Comune di Sassari e dall'Anpi in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile.

All'evento prenderanno parte il sindaco Nicola Sanna, l'assessora alle Politiche sociali Pina Ballore, la presidente provinciale Anpi Caterina Mura e la pedagogista e poeta Adele Loriga.

Sarà un’occasione per la Vespignani di raccontare la sua esperienza e il suo impegno per liberare l'Italia dal nazi-fascismo. L’evento sarà animato dai canti partigiani eseguiti dal coro di Casa Serena, diretto da Roberta Usai L'iniziativa è promossa dal Comune di Sassari, dall'Anpi e dalla Coopas, la cooperativa che gestisce la residenza.