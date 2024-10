Promuovere e valorizzare l’alta qualità del prodotto tipico sardo, enogastronomico e artigianale facendo incontrare espositori e consumatori in unico evento, per giunta in una Location esclusiva. Questo l’obiettivo di “Natale a Villa Muscas”, iniziativa giunta alla sua quinta edizione, che da stasera si svolge nei locali dell’omonima Villa, in via Sant’Alenixedda a Cagliari. Per parlare dell'iniziativa ai microfoni di "Effetto Serra - il talk show sul Social" è ospite Arianna Accorte, presidente dell'Associazione Homeland Sardinia, che la organizza assieme all'Associazione Villa Muscas e il patrocinio del Comune di Cagliari.