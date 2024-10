Mousikè, azienda di Nuoro specializzata in organizzazione e gestione eventi, aggiudicataria del bando POR 2014-2020 Domos de sa Cultura, con il progetto “Criaduras”, presenta, col patrocinio del Comune di Dorgali, la prima delle attività che si svolgeranno nel biennio 2018/19 nel territorio di Dorgali e Cala Gonone.

Nell’ambito degli interventi culturali di animazione e salvaguardia dei beni culturali immateriali, il 28 Febbraio presso il Teatro “Centro Culturale” di Via Lamarmora a Dorgali sarà in scena il primo spettacolo della rassegna di Musica e Teatro “Quarto Movimento”.

Lo spettacolo “Separazione” della compagnia Ludus in Fabula con con Marina Thovez e Mario Zucca, proposto in collaborazione con Cedac Sardegna (Circuito Multidisciplinare Sardegna) sarà il primo dei sette che faranno parte della rassegna Dorgalese.

L’organizzazione metterà a disposizione degli appassionati Nuoresi, orfani della stagione teatrale al teatro Eliseo organizzata da Cedac in città, e Orosei, un bus navetta, al costo di 4€ per raggiungere il Teatro. “Quarto Movimento” proporrà altri due appuntamenti sostenuti da Cedac “Spanker Machine” della compagnia Lucido Sottile il 28 Marzo e “Maledetto Peter Pan” con Michela Andreozzi e regia di Massimo Vado il 15 Aprile.

Il 17 Marzo sarà il turno della cantautrice e attrice Mimosa, vincitrice del premio SIAE Musicultura, candidata agli MTV Awards. In collaborazione con l’Ente Musicale di Nuoro il 13 Aprile la grande musica internazionale sarà protagonista con il duo pianistico spagnolo Andrea Gonzales e Daniel Pereira, mentre il 26 Maggio la scena sarà tutta per l’ensemble di musica antica Harmonicus Concentus. Chiuderà la rassegna, il 16 e 17 Giugno, la Compagnia Teatrale Dorgalese “Gruppo Teatro Lucia De Luigi”, con la sua nuova commedia in limba. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21,00 e Il costo del biglietto sarà di €10,00.

Il progetto “Criaduras” di Mousikè intervento culturale in cinque movimenti, coordinato dal direttore artistico Gianpaolo Selloni, inizia così la sua avventura, la proposta che ruoterà intorno alla Domos situata nel centro di Cala Gonone sarà patrocinata dalla Amministrazione Comunale di Dorgali, attivissima, in particolare con l’Assessore alla Cultura, turismo e spettacolo Luciano Carta Brocca, nel coadiuvare le numerose iniziative che si svolgeranno.

Un altro grande protagonista del progetto sarà il Coro Prama ’e Seda di Dorgali, i cui componenti hanno fortemente creduto nell’idea e che hanno messo a disposizione il locale della Domos. A breve verrà presentato il calendario degli eventi, che attraverso un’app, il sito internet dedicato e la comunicazione social raggiungerà più utenti possibili.

Quarto Movimento

teatro, musica e oltre...

28 Febbraio - Separazione, di Tom Kempinski, con Marina Thovez e Mario Zucca, regia e traduzione Marina Thovez;

17 Marzo - Concerto, Mimosa; 28 Marzo - Spanker Machine, dell’Otaku celato, Scritto, diretto e

coreografato da Tiziana Troja;

13 Aprile - Repertoire for piano for four-hands, Daniel Pereira & Andrea González;

15 Aprile - Maledetto Peter Pan, con Michela Andreozzi, di Michele Bernier e Marie Pascale Osterrieth (dal fumetto “Le Demon de Midi” di F. Cestac - Ed. Dargaud);

26 Maggio - Concerto, Harmonicus Concentus; 16 e 17 Giugno - Gruppo Teatro Lucia De Luigi, Commedia Teatrale in Limba;

Ingresso €10,00 -

Prevendite Ass.Turistica Pro Loco, Via Lamarmora 108 Dorgali, Mousikè Via Gramsci 48, Nuoro.

Bus Navetta da Orosei € 4,00 Bus Navetta da Nuoro € 6,00

info: 0784208008 - 3402491611 - 3927648014 mail: criaduras@mousike.org

“Separazione” è la storia di Sarah, attrice newyorkese, e Joe, commediografo londinese, separati appunto, da un oceano. I due non si conoscono, ma il destino intreccia le loro esistenze. Sarah vuole mettere in scena una famosa commedia di Joe e lo chiama al telefono per chiedergli il permesso. Tutto finirebbe qui se non fosse che lo scrittore, da tempo bloccato sulla pagina bianca, buffo malato di agorafobia, ciccione e solo, ha un forsennato bisogno di parlare con qualcuno. E Sarah ha una particolarità che la rende in grado di identificarsi con la protagonista della commedia di Joe meglio di chiunque altro. Attraverso l’oceano e i fili del telefono tra i due nasce una sorprendente amicizia, e finalmente s’incontrano...

La vita è coraggio, ci dice l’autore, e “Separazione” è in realtà la storia di un commovente, fragile avvicinamento.

17 Marzo - Mimosa

Fin da giovanissima si dedica allo studio del canto e del pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Dal 2001 inizia a studiare recitazione, partecipando ad alcuni stage; tra il 2003 e il 2004 frequenta il Laboratorio permanente su Shakespeare di Milano, diretto da Mamadou Dioume, per approdare nel 2006 al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Qui frequenta anche il corso di laurea in filosofia presso l'Università di Roma La Sapienza.

Nel 2002 debutta in teatro ne La bancarotta di Carlo Goldoni, rappresentato al Teatro Libero di Milano con la regia di Fulvio Vanacore; in seguito recita nei panni di una kamikaze nel monologo Prendimi con te di Francesco Apolloni. Nel 2006 esordisce nel cinema con il film Sfiorarsi, diretto da Angelo Orlando. L'anno successivo appare per la prima volta in televisione nella serie di Rai Uno, Incantesimo, in cui interpreta il ruolo di Carolina Mauri. Nel 2008 ritorna sul grande schermo con Nessuna qualità agli eroi, regia di Paolo Franchi, al fianco di Elio Germano, pellicola presentata in concorso alla 64a Mostra del Cinema di Venezia del 2007. Nel secondo decennio degli anni 2000 partecipa alla pellicola cinematografica L'imbroglio nel lenzuolo di Alfonso Arau (2010) e alla produzione televisiva Amanda Knox di Robert Dornhelm (2011). Nel 2011, vince l'undicesimo Music Contest al Teatro Lo Spazio di Roma, e nel 2012 pubblica su iTunes i brani Aria di Città e Ulisse da lei arrangiati; scrive le musiche dello spettacolo teatrale di Francesco Piotti, I Principi che Eravamo, tratto da Il Piccolo Principe di Saint-Exupéry e prende parte alla colonna sonora del film Niente può fermarci. L'anno successivo è scelta a ricoprire il ruolo di Giulietta per Romeo e Giulietta di Gigi Proietti per il decennale del Silvano Toti Globe Theatre di Roma. Sul medesimo palco vestirà nel 2012 i panni di Cordelia nel Re Lear e nel 2015 di Ero in Molto rumore per nulla, Sempre nel 2015 pubblica il suo primo album come Mimosa dal titolo La Terza Guerra con l'etichetta discografica Gas Vintage Records di Leo Pari. Il primo singolo estratto, Terza Guerra, viene scelto da MTV per il progetto New Generation, trasmettendone il video nella rotazione mensile di settembre-ottobre del canale MTV Music[1].

Nell'ottobre dello stesso anno è nel cast del mockumentary Pecore in erba di Alberto Caviglia. Nel 2016 vince il Premio Siae "Miglior Musica" e il "Premio della Critica" a Musicultura con il brano "Fame d'aria" tratto dal suo primo album, mentre il videoclip di "Terza Guerra" la porta alla candidatura agli Mtv Awards nella categoria Best New Generation Artist.

28 Marzo - Spanker Machine, dell’Otaku celato, Scritto, diretto e coreografato da Tiziana Troja;

Sii gentile, ogni persona che incontri sta combattendo una dura battaglia” Tratto da Beside the Bonnie Briar Bush di Ian Maclaren (1850-1907)

Dietro la quotidianità di Anita si nasconde un otaku celato e tanta desiderata e conquistata solitudine. La casa è un eremo sicuro dove la protagonista costruisce la sua vita perfetta, nonostante sia stata segnata da un passato difficile. Anita e le sue contraddizioni coesistono lontano da tutto e tutti, e vicino alla sua sessualità controversa.

13 Aprile - Repertoire for piano for four-hands, Daniel Pereira & Andrea González; Romance del Plata Carlos Guastavino, I Allegretto cantabile, II Andante cantabile sereno, III Rondo;

Slavonic Dances Antonin Dvořák op. 46 num. 2, Allegretto scherzando, op. 46 num. 1, Presto, op. 72. num. 2, Allegretto grazioso, op. 46 num. 8, Presto; Hungarian Dances Johannes Brahms; Num. 1, Allegro molto, Num. 4, Poco sostenuto, Num. 5, Allegro; Dances from “La Vida Breve” Manuel de Falla; Malagueña Ernesto Lecuona, Congada Francisco Mignone;

15 Aprile - Maledetto Peter Pan, con Michela Andreozzi, di Michele Bernier e Marie Pascale Osterrieth (dal fumetto “Le Demon de Midi” di F. Cestac - Ed. Dargaud);

“Maledetto Peter Pan” (in originale “Le Demon de Midi”) è un fortunato spettacolo francese, clamoroso successo di pubblico e critica, che finalmente debutta anche in Italia. Nasce come un fumetto della geniale Florence Cestac, diventato poi uno spettacolo teatrale grazie all'attrice comica Michele Bernier e alla regista Marie Pascale Osterrieth (e successivamente un film), è un progetto tutto femminile. Medesima fortuna ha avuto a Roma, dove, appena dopo tre settimane dal debutto al Teatro Sette, è stato notato dal Teatro Sala Umberto e messo in programmazione all'istante.

A metà tra una commedia, uno stand-up e un monologo, in cui l'attrice porta in scena tutti i personaggi, lo spettacolo nasce dall'idea di raccontare, ridendo fino alle lacrime, un dramma che tutti conoscono: le Corna. Ma non corna qualsiasi, piuttosto quelle generate dalla pericolosissima “Crisi di Mezza Età”, conosciuta anche come “Sindrome di Peter Pan”, una temibile patologia che colpisce gli uomini giunti alle soglie dell'età matura che male accolgono il cambiamento, vissuto più come l'inizio della fine. Come direbbe Piero Angela: “L'esemplare umano maschio, passata la quarantina, è solito abbandonare la sua compagna per rivolgersi verso nuovi pascoli, più verdi, al fine di rinvigorire la sua virilità”. A scapito delle mogli. "Tu sei la Donna Della Mia Vita, lei è un'altra cosa... è una Fatina!" - dice Lui candido, andandosene via proprio con la suddetta, giovanissima Fatina. E chi resta sul divano a fare i conti con la vita, i bilanci, il figlio e soprattutto la Realtà, è Lei: la Moglie, la Donna, la Cornuta che, come prima ipotesi, trova soddisfacente solo quella del suicidio. La voce (rotta, disperata, cattiva ma sempre esilarante) della protagonista, racconta tutte le fasi dell'Elaborazione del Lutto: la Depressione sul Divano, il Confronto con parenti ed amici (che naturalmente già sanno), la ricerca di un Ex Disponibile alla Consolazione, la feroce Autocritica che sfocia nella Flagellazione.

26 Maggio - Concerto, Harmonicus Concentus;

Il gruppo nasce a Bologna nel 2002 con l’obiettivo di creare un ensemble che valorizzi i tesori del Barocco attraverso l’esecuzione filologica e la scelta di un repertorio meno conosciuto. L’ensemble unisce così le forze di musicisti che affrontano questo àmbito musicale in maniera più approfondita e consapevole, esplorando particolarmente i repertori cameristici e la letteratura sonatistica del Sei e Settecento.I singoli musicisti, oltre ad aver suonato nelle principali istituzioni musicali italiane, collaborano con altri gruppi dediti all’esecuzione filologica del repertorio barocco e classico. I componenti dell’Harmonicus Concentus si sono esibiti nel 2007 a Milano nella prestigiosa rassegna “San Maurizio, musica e poesia” con un concerto a programma: “Il Furore e la Follia” e nello stesso anno con Diego Fasolis in un programma di musiche sammartiniane. Nel 2008 il gruppo ha tenuto il concerto inaugurale dei restauri pittorici alla Basilica del Monte di Cesena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. Nel 2009 ha tenuto una tournée che è approdata a Salisburgo con la Messa in si minore di J.S.Bach. Ha inoltre inciso il Vespro della Beata Vergine di Pergolesi, per la rivista «Amadeus» e si è esibito nella stagione del Ravenna Festival e al MITO di Torino, ampliando il proprio orizzonte fino a produzioni operistiche rossiniane e donizettiane. Nel 2015 è a Bologna al Museo della Musica con un programma monografico su Tarquinio Merula, a settembre dello stesso anno partecipa alla rassegna “I concerti dell’Accademia”, rassegna organizzata dall’Accademia Bizantina, con due esibizioni a Ravenna e Bagnacavallo. A ottobre dello stesso anno si è esibito a Colonia nell’Istituto Italiano di Cultura con la rappresentazione dell’intermezzo Don Chisciotte di Padre Martini. Nel maggio 2016 è in programmazione la Messa in si minore di J. S. Bach e a settembre il Te Deum di M. A. Charpentier.

16 e 17 Giugno - Gruppo Teatro Lucia De Luigi, Commedia Teatrale in Limba;

Il Gruppo Teatro Lucia de Luigi è una apprezzatissima compagnia amatoriale di Dorgali. Svolgono, studiano e mettono in scena delle opere il lingua sarda dando vita a una serie di divertenti personaggi presi dai racconti e dalle esperienze di vita della piccola e variegata comunità Dorgalese.