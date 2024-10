Domenica 10 novembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso il Centro Prelievi di viale J. F. Kennedy a Dorgali, sarà possibile sottoporsi allo screening gratuito per la prevenzione del diabete.

L'appuntamento di Dorgali rientra nell'ambito della Giornata Mondiale del Diabete, che viene celebrata in tutto il mondo il 14 novembre di ogni anno, ed è stata istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per ricordare la nascita, nel 1891, del fisiologo ed endocrinologo canadese Frederick Grant Banting, che - insieme al suo assistente Charles Herbert Best - scoprì l'insulina e nel 1922 la utilizzò per la prima volta su un ragazzo, salvandogli la vita.

I medici e gli operatori sanitari del Servizio di Diabetologia dell’ASL di Nuoro saranno a disposizione dei cittadini di Dorgali per:

· fornire consulenza medica qualificata;

· distribuire materiale informativo;

· sottoporre questionari diagnostici per valutare il rischio di sviluppare il diabete;

· effettuare screening per la rilevazione della glicemia (misurazione della pressione, del peso ecc.).