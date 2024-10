“Fiera e ruzza, in mesu a sos castanzos seculares, ses posta, oh bidda mia”. Con queste parole, che sembrano riecheggiare ancora fra i boschi del Gennargentu, si apre la poesia A Desulu una delle composizioni più belle dedicate dal poeta Antioco Casula Montanaru alla sua Desulo.

Questo borgo, attraversato dai tornanti che solcano il versante meridionale del massiccio più grande dell’isola, celebra oggi uno dei suoi figli più illustri con la XXVI^ edizione del “Premio Letterario della Montagna Montanaru”, che si svolgerà a Desulo il 1 novembre 2017.

IL BANDO DEL CONCORSO:

Il Comune di Desulo organizza la XXVI^ edizione del “Premio Letterario della Montagna Montanaru”, che si svolgerà a Desulo il 1 novembre 2017.

Il premio ha l’intento di promuovere e valorizzare la lingua e la cultura sarda, di favorire e implementare gli studi sulla montagna, sulle sue prospettive di sviluppo e sulla specificità della cittadina di Desulo.

Si intende stimolare, nel nome di Montanaru e della sua opera, una più attenta e coinvolta analisi della società sarda che vive ed opera in montagna ed alla quale è necessario assicurare prospettive di sviluppo economico e sociale. Si intende dare un contributo alla crescita civile della comunità desulese e della Barbagia, favorire la conoscenza, da parte di visitatori italiani e stranieri, dei valori autentici della Comunità e della cultura locale, coi suoi usi e costumi e con le sue tradizioni.

Il Premio non può essere considerato solo come un momento di riflessione, ma anche come un vero e proprio volano per lo sviluppo del territorio.

Art. 1 - ARTICOLAZIONE DEL PREMIO LETTERARIO

CONCORSO (a tema libero)

SEZIONE A - POESIA IN LINGUA SARDA

SEZIONE B - PROSA IN LINGUA SARDA

SEZIONE C - SONETTO IN LINGUA SARDA, NELLA VARIANTE DESULESE. Riservata ai poeti estemporanei di Desulo o di origine desulese.

SEZIONE D – PROSA IN LINGUA SARDA NELLA VARIANTE DESULESE (che riguardi la stesura di un racconto avente per oggetto una storia reale del passato, affinché si preservi la memoria storica desulese). Riservata ai prosatori di Desulo o di origine desulese.

SEZIONE E – POESIA IN LINGUA SARDA

Riservata agli alunni delle scuole elementari e agli studenti iscritti e frequentanti le scuole medie di 1° grado.

Art. 2 – PREMI

Il Comune di Desulo elargirà i seguenti premi in denaro:

SEZIONE A &nbs