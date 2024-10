Le amministrazioni comunali di Desulo e di Sorgono, a un mese dalle elezioni, hanno nominato i componenti delle rispettive Giunte e si preparano ad avviare l'attività annunciata nel corso della campagna elettorale.

A Sorgono la squadra guidata dal sindaco Giovanni Arru è formata da Antonio Andrea Manca, vice sindaco e assessore alle politiche sanitarie e al personale. Salvatore Cocco, assessore allo sport, alla cultura e alla viabilità, mentre Monica Arru ricopre l'incarico per le politiche assistenziali, le pari opportunità e il lavoro giovanile.

ARRU «Fin da subito lotteremo non solo per il mantenimento, ma soprattutto per il potenziamento dei servizi di primaria importanza che ricadono nel nostro Comune - dice il sindaco Arru -. Il polo sanitario del Mandrolisai, ad esempio, per noi rappresenta un aspetto di vitale importanza così come le scuole che ricoprono un ruolo strategico per il futuro dei nostri giovani. Tra gli obiettivi c'è anche la valorizzazione delle risorse locali come la viticoltura, un vero e proprio patrimonio non solo per Sorgono, ma per tutto il territorio del Mandrolisai che come ormai è risaputo produce vini d'eccellenza. Il patrimonio boschivo per noi rappresenta una risorsa ambientale senza eguali la cui valorizzazione potrebbe offrire anche nuovi posti di lavoro».

LITTARRU A Desulo, Gigi Littarru, sindaco al secondo mandato consecutivo, prosegue in quello che lui stesso definisce un cammino irto di difficoltà. La sua Giunta è formata dal vice sindaco e assessore ai lavori pubblici e all'edilizia privata Sebastiano Maccioni, da Massimo Melis in veste di assessore alla cultura, al turismo, alle attività produttive e alla pubblica istruzione, da Francesco Gioi in qualità di assessore all'agricoltura, alla pastorizia, alla forestazione, alla viabilità e alle terre pubbliche, mentre Antonella Frongia guida l'assessorato allo sport, allo spettacolo, alle associazioni e alla gioventù. Ieir il battesimo in Consiglio comunale.

«Abbiamo a disposizione sempre meno finanziamenti e spesso siamo lasciati soli di fronte a problematiche complesse - spiega Littarru -. In un'epoca travagliata da una profonda crisi, rappresenterò Desulo in tutte le sedi istituzionali, per far sentire alta e chiara la voce della nostra montagna, la tenacia di chi non si arrende e vuole percorrere nuove strade per il benessere economico e sociale della nostra comunità».