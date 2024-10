Sarà un’immersione di colori, di suoni e di danze la Seconda Rassegna Regionale del Folklore a premi, che si svolgerà a Decimoputzudomenica 30 giugno alle ore 21.00 in occasione della Festa in onore della Madonna delle Grazie.

Ben dodici i Gruppi Folk, provenienti da tutte le parti dell’isola, animeranno la manifestazione “Note di Sardegna” -Un’isola tra voci e suoni, danze e colori presentata da Giuliano Marongiue organizzata dall’Associazione Culturale Nostra Signora delle Grazie presieduta da Renato Pisano.

Particolarità dell’inedita Rassegna è la Gara a cui i Gruppi Folk hanno deciso di partecipare, proponendo un ballo ciascuno, in un contesto di grande festa e promozione culturale.

Il montepremi ammonta a € 2.500 e sarà suddiviso tra i primi quattro posizionati nella classifica finale determinata da una Giuria formata da un rappresentante di ciascun Gruppo Folk e figure di supporto.

Ospiti d’onore della serata saranno il suonatore di launeddas Roberto Tangianu e il fisarmonicista Peppino Bande.

I festeggiamenti per la patrona di Decimoputzu avranno inizio con il rosario e la vestizione del simulacro e la santa messa celebrata da don Gian Marco Casti.

Nel pomeriggio della domenica la processione per le vie del paese, con il simulacro della Vergine, sarà accompagnata da Gruppi Folk e dalle Confraternite provenienti da diverse parti dell’isola, che in questa occasione si raduneranno per la prima volta.

Nel corso della serata sono previste somministrazioni di vitella cotta con la legna da esperti dell’arte gastronomica e culinaria, secondo la tradizione tipica sarda.

Elenco dei Gruppi Folk in Gara:

Gruppo Folk “Citta di Assemini” di Assemini

Gruppo Folk “Sa Scabizzada” di Capoterra

Gruppo Folk “Is Campidanesas” di Donigala Fenughedu

Gruppo Folk “Fluminimajor” di Fluminimaggiore

Gruppo Folk “Città di Oristano” di Oristano

Gruppo Folk “Pro loco” di Paulilatino

Gruppo Folk “San Sebastiano” di Samugheo

Gruppo Folk “Amigus” di San Sperate

Gruppo Folk “Su Stentu” di Serramanna

Gruppo Folk “Pro loco” di Settimo San Pietro

Gruppo Folk “San Giorgio” di Usini

Gruppo Folk “Città di Villacidro” di Villacidro

Gruppo Folk “San Giovanni di Seruis” di Villaspeciosa

Nutrita la schiera di musicisti e interpreti della tradizione che accompagneranno le diverse formazioni: Alessandro Nonnis, Peppino Bande, Roberto Tangianu, Vanni Masala, Alessandro Oppo, Matteo Mura, Costantino Doppiu, Antonio Farris, Leonardo Spina, Davide Pipidi, Lamberto Lai.