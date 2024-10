Personale della protezione civile in borghese per sanzionare i turisti irrispettosi dell’ambiente.

A Costa Rei domenica scorsa è scattata la task force anti-rifiuti e così diverse persone “incivili” sono state sanzionate con un verbale da 166 euro. I “colpevoli” sono stati colti in flagrante mentre abbandonavano i rifiuti in mezzo alla strada. Qualcuno ha ammesso immediatamente le sue colpe altri, invece, hanno tentato di arrampicarsi sugli specchi con scuse di ogni tipo pur di non essere multati.

Gli uomini della protezione civile non hanno fatto sconti a nessuno. L’ambiente è un patrimonio che deve essere rispettato, e su questo argomento non bisogna nemmeno discutere.