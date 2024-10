Si terrà venerdì 19 luglio alla 20.30, nel piazzale antistante il Comune, la commedia teatrale “A contos male fatos si bei torrat” della Compagnia Teatro Ittìri, promossa dall’Assessorato comunale alla cultura.

Lo spettacolo, frutto di un lavoro che ha visto impegnati attori e registe per oltre un anno e mezzo, rappresenta lo spaccato della società ittirese degli anni 50.

Una commedia in due atti: nel primo viene riproposto in una piazza dove matura in un percorso politico-ideologico, che mira a migliorare le condizioni i vari personaggi aspettano il comizio del sindaco del paese Angelo Tinnia, che con la sua piuttosto approssimativa cultura, compensata da una grande fede nei principi fondanti del comunismo, si avventura in un percorso politico e ideologico che mira a migliorare le condizioni di ignoranza in cui versa il proletario locale.

Il secondo si svolge in casa del primo cittadino dove, in una atmosfera surreale, ma assai credibile, si assiste alle trame della moglie e di tutti i personaggi che, a turno, si avvicendano dando vita ad una serie di situazioni esilaranti.

Tetta Lonis e Maria Franca Pisanu, registe e autrici del testo, dimostreranno ancora una volta, la loro grande professionalità per rappresentare, nel tempo e nello spazio, quella che è stata la vita politica di metà del secolo scorso dove a fare la voce grossa erano la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, i due blocchi contrapposti, che condizionavano anche la vita sociale e quindi anche i rapporti familiari.