E' a Codrongianos il polo di Terna tecnologicamente più avanzato d`Europa a supporto e protezione delle reti elettriche.

Al suo interno si trova anche un laboratorio di energia alla cui presentazione ha assistito il presidente del Consiglio Matteo Renzi, e che rappresenta un record mondiale nel settore delle batterie per numero di differenti tecnologie, ben sette, utilizzate contemporaneamente e che servono da stoccaggio d'emergenza per la sicurezza della rete elettrica, equivalenti a 5 milioni di batterie stilo.

Un polo tecnologicamente avanzato, come spiega l`amministratore delegato di Terna, Matteo Del Fante: "Il primo polo al mondo per l'applicazione e lo studio delle tecnologie di accumulo applicate alle reti di alta tensione. Insieme alle linee di interconnessione che arrivano qui a Codrongianos, i risparmi che sono stati stimati dalla composizione dell'attività che viene fatta dalle batterie, dai compensatori sincroni e dalle linee di interconnessione che sono coadiuvate nella propria operatività da batterie e compensatori sincroni, abbiamo stimato un risparmio per il sistema di circa 70 milioni di euro l'anno sulla bolletta".

Un'azienda, Terna, all`avanguardia nel Paese, come sottolineato dal presidente del Consiglio Matteo Renzi, in visita al Polo Tecnologico: "E' una realtà che ha tutti i numeri per crescere ancora, ha professionalità tecnologiche, qualità delle persone: le donne e gli uomini che lavorano per Terna devono essere orgogliosi della loro azienda come noi lo siamo di loro".

Terna punta quindi sulla Sardegna per l`eccellenza tecnologica, con 200 milioni di spesa complessiva per l`ammodernamento della rete elettrica e interventi di gestione e sviluppo, oltre al polo di Codrongianos, che si aggiungono agli 800 milioni di euro già impiegati sul territorio negli ultimi 10 anni.