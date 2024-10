La nebbia calata all'improvviso attorno alle 7 sull'aeroporto di Cagliari Elmas ha provocato ritardi, fino a due ore e 20 minuti, in tre dei primi voli in partenza. Per scarsa visibilità, ridotta a circa 50 metri, l’operatività dello scalo è stata sospesa dalle 6.56 alle 9.06.

Da novembre è la sesta volta che accade, le ultime due una settimana fa, l'8 e il 9 dicembre. Stamane sono decollati regolarmente gli aerei diretti a Roma Fiumicimo, Bergamo e Roma Ciampino, programmati fra le 6.20 e le 6.45, ma i passeggeri di quelli successivi, fino a poco prima delle 9, hanno dovuto attendere nello scalo da una a due ore prima di poter partire.

Hanno accumulato ritardi consistenti i voli Alitalia della continuità territoriale per Milano Linate, decollato alle 9.23 invece che alle 7, per Roma Fiumicino, partito alle 9.27 invece che alle 8.10, quello per Linate delle 8.20, decollato un'ora più tardi. Risultano regolari, invece, tutti i voli in arrivo, in quanto comunque previsti dopo le 9.