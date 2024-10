Un tramonto spettacolare, quello ripreso nella fotofornitaci gentilmente dal Comune di Castelsardo, che mette fine a una Pasquetta atipica.

Non le classiche scampagnate, non le gite al mare, ma a casa, per via delle restrizioni governative e regionali contro la diffusione del Coronavirus.

Tuttavia l'Amministrazione Capula ha organizzato "Pasquetta...sul balcone": musica dalle 12.00 alle 18.00 trasmessa e amplificata dalle terrazze del Castello dei Doria.