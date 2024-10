Gli Avion Travel e Francesco Piu saranno i protagonisti della ventunesima edizione di 'Pasquetta in musica', la tradizionale kermesse del Lunedì dell'Angelo con cui Castelsardo inaugura ufficialmente la stagione turistica.

Appuntamento ormai consolidato a livello regionale e nazionale, l'evento musicale segna di fatto la riapertura ai visitatori del borgo medievale, dei suoi spazi museali, delle sue attrazioni naturalistiche e di tutto il sistema ricettivo e della ristorazione.

La manifestazione avrà come epicentro la piazza centrale dove a metà sera salirà sul palco il bluesman Francesco Piu, che ai piedi del castello dei Doria celebrerà i suoi vent'anni di attività in giro per il mondo. Poi toccherà al raffinato sound della band capitanata da Peppe Servillo, considerata dopo quarant'anni di successi un punto fermo nel panorama della musica d'autore italiana. Lo spettacolo inizierà alle 11.30 con diverse performance tra piazza della Misericordia e il bastione della Guardiola.

Tra gli altri suoneranno Carlo Doneddu, Steno Goup e To Be Free. All'ora di pranzo il consueto picnic sui prati degli Spalti Manganella, tra attività di animazione e giochi per i bambini. 'Pasquetta in musica' sarà anche l'occasione per visitare il Castello dei Doria, che ospita il Museo dell'Intreccio e dalle cui terrazze si può ammirare il Golfo dell'Asinara, i suggestivi vicoli del centro storico, l'Episcopio e le chiese di Santa Maria e Sant'Antonio Abate, oltre ai suggestivi sentieri che costeggiano il mare e uniscono il parco urbano di Lu Grannaddu a quello di Manganella, sormontati dalle antiche mura medievali.