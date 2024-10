Tre cammelli che trainano il carro, luogo e custode dei protagonisti della Natività. È questo il tema del nuovo presepe Blu, studiato e ideato dall'Accademia di Belle Arti Sironi per il parco di Casa Serena. L’opera è stata inaugurata questo pomeriggio nel giardino della residenza di Via Pasubio, scelta dall'Amministrazione comunale come simbolo delle festività natalizie e di quei valori, come la fratellanza e la solidarietà.

All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Nicola Sanna, l'assessora alle Politiche sociali Monica Spanedda, Federico Soro (titolare della scuola di Scultura), Giovanni Sanna (scuola di Pittura), e Marco Cortopassi (docente della cattedra di Scenotecnica), oltre che gli ospiti di Casa Serena che hanno assistito al caldo dalle vetrate della residenza e allievi e allieve dell'Accademia che hanno creato l’opera.

“ Natività 2017”, questo il nome dell’opera d'arte, alta 3,6 metri e lunga quasi 10, racchiude insieme scultura e pittura. Quest'ultima è protagonista grazie alle citazioni quattrocentesche in alcuni particolari e nei volti degli interpreti della sacra famiglia. La scultura, rispetto al presepe ftalo di tre anni fa, continua a omaggiare con le sue sagome sintetiche il linguaggio tridimensionale di Mario Ceroli. Permane il filo conduttore del colore blu, volutamente non cupo per ricordare il Divino.

I 42 allievi, provenienti da tutta la Sardegna, hanno preso spunto da un progetto ideato dai loro docenti, hanno dato forma, grazie al loro entusiasmo e competenze tecniche e con l’utilizzo di materiali grezzi, poveri, a un'opera artistica di elevata qualità. L’illuminazione è data da luci alimentate da piccoli generatori ecologici.

La natività, insieme alle altre creazioni esposte nella residenza e nel suo giardino, frutto dei laboratori che gli ospiti seguono tutto l'anno, prima fra tutte il grande presepe curato dagli anziani di Casa Serena e dai volontari e operatori,potranno essere ammirata durante le festività