Una partita di basket per contribuire alla raccolta fondi da destinare ai sardi colpiti dalla furia del ciclone Cleopatra lo scorso novembre. Martedì 4 febbraio il PalaSerradimigni ospiterà alle 20.30“A CANESTRO PER LA SARDEGNA” l'evento organizzato dalla Fondazione Dinamo del presidente Carlo Sardara.

Il match avrà come protagonisti sul parquet le stelle biancoblu capitanate dal presidente Stefano Sardara, in particolare dirigenti, staff e rappresentanti della stampa locale, i consiglieri comunali capitanati dal Sindaco di Sassari Gianfranco Ganau e guest star d'eccezione, i giganti della Dinamo Banco di Sardegna.

In queste settimane sono state diverse le “operazioni di mercato” che hanno disegnato i due schieramenti contrapposti, almeno sportivamente parlando e solo sul campo. Perché l'obiettivo unico e condiviso è quello di sostenere la Sardegna e la sua gente.

Meo Sacchetti guiderà il roster All Star biancoblu, mentre al direttore sportivo della Dinamo Federico Pasquini è affidato il timone della formazione dei consiglieri comunali.

A sovrintendere sul corretto svolgersi del match, forte della sua grande esperienza cestistica, Travis Diener, punta di diamante di una terna arbitrale che a breve sarà completata con due nuovi nomi di alto profilo.

Al tavolo degli ufficiali di campo siederanno fra gli altri Marques Green e Jack Devecchi, mentre Amedeo Tessitori sarà il responsabile e addetto al “banchetto hot dog”.

Drake Diener, entrato d'ufficio a far parte della dirigenza Dinamo dopo essere stato nominato nuovo responsabile agli arbitri, sarà convocabile nel team All Star in quanto dirigente, mentre il capitano Manuel Vanuzzo darà il suo contributo alla sportiva causa degli Amministratori in qualità di “riconfermato” Consulente Straordinario dell'Assessorato allo Sport del Comune di Sassari (senza portafoglio).