Una fiaccolata per chiedere maggiore sicurezza a Cagliari è in programma martedì prossimo, 10 ottobre, alle ore 20. Ad organizzarla Fratelli d'Italia - AN Cagliari.

“Sono all'ordine del giorno, ormai, i fatti di cronaca relativi a casi di violenza, molestie, bivacchi e scippi che avvengono all'interno del quartiere Marina, nel quartiere Stampace e nel resto di Cagliari. E' di oggi l'ennesimo allarme del sindacato di Polizia Sap. I residenti, i commercianti della zona hanno paura”, spiega "Fratelli d'Italia - AN Cagliari".

“E' innegabile, infatti, che in città esiste un'emergenza relativa alla sicurezza dei cittadini e, di fronte a questo, l'attuale Giunta non può più continuare a fare finta di nulla.

La fiaccolata partirà da Piazza Yenne (angolo via Manno) per poi proseguire per le strade principali del quartiere Marina per poi terminare in Piazza Amendola.

“Sono ammesse al corteo solo bandiere tricolori, senza alcun simbolo di partito”, conclude Fratelli d'Italia - AN Cagliari.