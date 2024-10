Cerimonia di firma del Protocollo di intesa tra l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Pari Opportunità del Comune di Cagliari e l’Associazione di volontariato Alba Cagliari per la realizzazione di un progetto di formazione dedicato al primo soccorso nelle scuole pubbliche secondarie di primo grado cittadine.

Mercoledì 6 marzo alle 11 presso la Sala Retablo del Palazzo Civico di Via Roma i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione firmeranno l’accordo di collaborazione che permetterà agli studenti e alle studentesse delle scuole pubbliche di Cagliari di beneficiare “a domicilio”, presso la propria scuola, dei corsi di primo soccorso pensati appositamente per la fascia d’età compresa tra gli 11 e i 13 anni.

Questa importante collaborazione nasce per far acquisire agli alunni e alle alunne le nozioni principali in materia di primo soccorso, garantendo il miglioramento continuo dell’offerta formativa. Educare a una cittadinanza attiva è fondamentale per diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione.

“Desideriamo sensibilizzare e investire nella formazione dei nostri studenti dando loro le conoscenze delle pratiche di primo soccorso. Con entusiasmo sigliamo con l’Associazione di volontariato Alba questo protocollo d’intesa per una iniziativa davvero importante, generosamente offerta alla comunità scolastica cittadina, e che in un’ottica di continuità implementa il progetto avviato lo scorso anno dall’Amministrazione comunale per il posizionamento di diversi defibrillatori in città” dichiara l’assessora Marina Adamo.

“L’Associazione Alba è da sempre presente nel territorio cittadino e metropolitano di Cagliari, impegnata a livello sociale e sanitario; protagonista nel panorama del 118 del cagliaritano. Come Direttrice Sanitaria sono molto orgogliosa di questa iniziativa e della disponibilità del Presidente Mario Vicentini e di tutti i soci” afferma Francesca Marras.

“Dall’idea condivisa tra Alba, me e la mia collega Dott.ssa Fei nasce la realizzazione di un progetto di formazione primo soccorso nelle scuole secondarie di primo grado; da sempre siamo cresciute nel volontariato e questa è stata un’occasione per mettere le nostre competenze in prima linea al servizio dei piccoli concittadini e delle loro famiglie. Un ringraziamento va senza dubbio all'Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Cagliari Dott.ssa Marina Adamo che ha sin da subito accettato e promosso con entusiasmo questo progetto” prosegue la direttrice sanitaria dell’associazione Alba, Francesca Marras.

“Abbiamo la speranza che questa iniziativa funga da progetto pilota in un’ottica di collaborazione con chiunque voglia e vorrà collaborare con noi, riuscendo a rendere la partecipazione nelle scuole sempre maggiore. Siamo certi che i ragazzi sapranno apprendere da subito le basi del primo soccorso, così come le loro famiglie e i loro insegnanti, avranno occasione di apprendere le principali norme di comportamento nel primo soccorso e verranno addestrati alle manovre più importanti in caso di emergenza. Ora è il momento di metterci al lavoro, sperando di crescere e di rendere questa formazione sempre più diffusa; perché si possono salvare delle vite anche solo promuovendo e diffondendo la cultura del primo soccorso. Anche solo una vita salvata sarà un enorme successo per questa iniziativa, auguro a tutti buon lavoro” conclude Francesca Marras.