Ieri, 21 settembre, in occasione della XXX^ Giornata mondiale dell'Alzheimer, si è tenuto presso la sede cagliaritana della Fondazione Sardegna un convegno dal titolo "La persona con demenza: come supportarla al meglio", organizzato dall'Associazione Alzheimer Cagliari.

Durante la giornata si sono avvicendati sul palco la presidente dell'associazione Stefania Puzzu, la dottoressa Raffaela Maccioni che ha parlato di terapie alternative alle farmacologiche, il dottor Vincenzo Mascia che ha parlato di prevenzione, tempestività e metodologia della diagnosi e riabilitazione. E ancora, l'avvocato Carlo Tac che ha spiegato la legislazione vigente e quella in stesura per la gestione, riconoscimento e formazione dei cargiver, l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli (presidente di Penelope Sardegna) che ha sottolineato la correlazione tra Alzheimer e persone scomparse auspicando l'adozione preventiva di apparecchiature GPS e micro localizzatori, nonché formazione dei familiari ed amici degli ammalati sin dalle prime avvisaglie.

In chiusura è intervenuto il presidente della Giunta Comunale di Cagliari Edoardo Cocco, che ha dato la sua disponibilità istituzionale in favore della formazione specifica e della creazione di strutture adeguate. Il dottor Simone Marroccu, partner dell'associazione, ha offerto la disponibilità delle strutture e locali dell'istituto Petrarca per i corsi di formazione specifici.