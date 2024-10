Non provateci nemmeno a dirgli che non avete soldi in contanti perché lui fa immediatamente sfoggio del Pos nuovo di zecca e con un sorriso a trentadue denti stampato sul volto vi offre la soluzione per poter comprare i suoi gadget.

Rabiul Sana Mohammad arriva dal Bangladesh, ha 43 anni e da oltre dieci vive in Sardegna. Si aggira per i locali del centro della città e propone la vendita di un’infinità di animaletti che si illuminano ed emettono suoni.

La sua simpatia ti cattura subito, ma lui non ha molto tempo per socializzare e dopo un saluto frettoloso e una sorta di filastrocca che ha studiato ad arte, se non compri passa immediatamente alla ricerca dei prossimi clienti.

In tanti notano il Pos appeso al suo collo, rigorosamente protetto da una custodia che lo protegge dall’acqua, e tra una battuta scherzosa e l’altra alla fine i clienti strisciano il bancomat, più per premiare Rabiul Sana per la felice e simpatica intuizione che per acquistare qualcosa.

Lui dice di essere il primo ambulante che a Cagliari ha adottato questa strategia di vendita, se così la possiamo chiamare, in ogni caso, primati a parte, ha trovato un modo per incrementare le vendite regalando anche un sorriso.