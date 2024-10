Accolto da Paolo Truzzu in Municipio l'Ambasciatore di Spagna in Italia e San Marino

È stata una visita di cortesia che ha dato modo ai due rappresentanti istituzionali di affrontare anche tanti temi legati all'attualità, alla politica e soprattutto ai possibili futuri sviluppi nella collaborazione tra Cagliari e la Spagna. In un incontro che è durato oltre un'ora e che si è concluso con un prossimo, non tanto lontano, nuovo appuntamento.

Il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha ricevuto questa mattina nel suo ufficio al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma, l'Ambasciatore di Spagna in Italia e San Marino, Miguel Angel Fernandez-Palacios Martinez.

Il diplomatico è in città per impegni istituzionali che lo hanno portato anche a Selargius dove, al “Pitagora” è stato finanziato un corso di lingua spagnola con fondo arrivati direttamente dalla penisola iberica. Ma l'occasione è stata utile per l'Ambasciatore per sviluppare la conoscenza della politica in Sardegna. Ed è stato il Sindaco Truzzu a delineare la situazione attuale, affrontando i temi e le criticità che le istituzioni devono affrontare in tutta la regione. Il discorso si è inevitabilmente allargato toccando non solo la politica ma anche la situazione economico-sociali e lo scenario internazionale.

Al termine dell'incontro, definito soddisfacente sia da Paolo Truzzu che da Miguel Angel Fernandez-Palacios Martinez, il primo cittadino di Cagliari ha donato all'Ambasciatore un libro sulla storia di Ottone Baccaredda e sulla sua visione di una Cagliari moderna e affacciata sul mare.