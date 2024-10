Si terrà lunedì mattina 24 gennaio in videoconferenza, la riunione sul Regolamento della Sicurezza e Polizia urbana nell'area di Cagliari che approderà poi nei banchi del Consiglio comunale per la votazione, ma solo dopo le eventuali e attese proposte di modifica dei consiglieri comunali.

Per Marcello Polastri, Presidente della Commissione sicurezza a Palazzo Bacaredda, “l’audizione delle associazioni, dei volontari e dei cittadini che ben conoscono la nostra città, è molto utile, oserei dire dovuta ed illuminante per meglio indirizzare le scelte di governo del Comune e per avanzare eventuali proposte in sinergia con tutte le istituzioni”.

All’incontro di lunedì mattina sono state invitate le associazioni e i comitati attivi per strada, alcuni dei quali sono intervenuti sulle criticità riscontrate nel centro storico a anche in questi giorni.

“Mentre, - sostiene Polastri - altre richieste di incontro verranno esaudite possibilmente nei prossimi giorni, perché sono benvolute”

Sull’argomento sicurezza è stata la Giunta comunale a stilare un regolamento, mandato nei gironi scorsi all’attenzione della Commissione sicurezza e Patrimonio che sta lavorando alle modifiche di alcuni articoli del regolamento, oramai datato, perché risaliva agli anni ‘30 del Novecento.

“Un regolamento da modificare, con competenza e rigore, perché pluri-disciplinare, e che deve tenere conto di una città notevolmente cambiata, che sta diventando più europea con potenzialità ma anche le sue criticità da affrontare”.