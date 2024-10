"Cagliari è una città accogliente e solidale. Per questo motivo non potevamo certo far mancare il nostro supporto". A sostenerlo è l'assessore alle Politiche Sociali, Paola Piroddi, che ha confermato l'appoggio dell'amministrazione comunale all'edizione numero 105 della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che si terrà sabato 28 a Cagliari e domenica 29 settembre a Decimoputzu.

Una tavola rotonda alla Mem, in programma sabato alle 16,30, darà il via alla due giorni che si articolerà in diversi momenti tra discussioni, sfilate di moda, musica, incontri tra culture, momenti di riflessione e preghiera e sport nel nome dell'integrazione e dell'accoglienza.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, l'organizzatore della tappa cagliaritana Ahmed Naciri, il presidente della Commissione consiliare Sport e Politiche per la Sicurezza, Marcello Polastri, la presidente della Commissione Pari Opportunità, Stefania Loi, Grazia Maria De Matteis, Garante per l'Infanzia e adolescenza, Ersilia Cossu, presidente di Psicologi per i Popoli-Sardegna, Roberto Copparoni di Amici di Sardegna e Padre Francesco Montesano dell'Arcidiocesi di Cagliari. Invitati in municipio anche il sindaco di Decimoputzu Alessandro Scano e il parroco don Gianmarco Casti.

"Vogliamo dimostrare il nostro senso di accoglienza", così Stefania Loi. Marcello Polastri spiega: "L'accoglienza ha una valenza sociale molto importante e per questo il Comune non poteva certo mancare ad un appuntamento del genere".