Alle ore 17 di oggi, 8 aprile, presso il Teatro Lirico di Cagliari, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della Giornata mondiale dei Rom a Cagliari.

Per l'occasione verrà descritta la situazione dei Rom in Italia e in Europa oggi e verranno illustrate le iniziative in programma l’8 e il 9 aprile per celebrare questa ricorrenza. La manifestazione è organizzata dalla Caritas diocesana e dall’Ufficio diocesano Migrantes, in partenariato con il CSV Sardegna Solidale, in collaborazione con il Teatro Lirico di Cagliari e il Conservatorio di musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina”.

La storia, la politica, la cultura e la musica romanì saranno il filo conduttore del ciclo di eventi che prevede due concerti dell’Orchestra europea per la pace e dell’Alexian Group. L’8 aprile alle ore 20 presso il Teatro Lirico di Cagliari, l'evento sarà aperto a tutti. Il 9 aprile alle ore 10, nell’Auditorium del Conservatorio, gli studenti delle scuole medie e superiori assisteranno al secondo concerto.

Una sessione straordinaria del Consiglio direttivo dell’International Romani Union (IRU), organizzazione rappresentante all’ONU, con potere di consultazione presso l’ECOSOC (Economic and Social Council), i Rom di tutto il mondo, si svolgerà lo stesso 9 aprile, alle 16, nel Seminario arcivescovile di Cagliari.

Durante la conferenza stampa interverranno mons. Arrigo Miglio, arcivescovo di Cagliari; Claudio Orazi, sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari; Gianluca Floris, presidente del Conservatorio di musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina”; Normunds Rudevics, presidente International Romani Union (IRU); Giampiero Farru, presidente CSV Sardegna Solidale; don Marco Lai, direttore Caritas diocesana di Cagliari; don Giovanni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes; Alexian Santino Spinelli, compositore, fondatore e direttore artistico dell’Alexian Group e dell’Orchestra europea per la pace.