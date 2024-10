Toccherà anche Cagliari il progetto nazionale Grecam “Un Solo Mare e la Parola” che sarà ospitato venerdì 21 e sabato 22 aprile nello Spazio Eventi al primo piano della MEM – Mediateca del Mediterraneo di Via Mameli 164.



Protagonisti nel capoluogo sardo saranno Malak Sahioni Soufi, giornalista, poeta ed editrice siriana di nazionalità spagnola, Laura Domingo Aguero, scrittrice, coreografa e regista audiovisiva in rappresentanza della Casa della Poesia de L'Avana e Norberto Silva Itza, scrittore, terapeuta e fondatore dell'Associazione Grecam.



La tappa isolana del progetto, che proseguirà a Roma dal 28 aprile al 3 maggio e a Torino dal 5 al 7 maggio, si aprirà venerdì 21 alle 18 con l'incontro con Laura Domingo Aguero, per proseguire con la presentazione del video sul Festival Internazionale di Poesia de L’Avana. Le antologie “Un solo mare e la parola” e “Cento poeti per la pace” lette in lingua madre e in italiano alla presenza di Norberto Silva Itza, chiuderanno la serata. Sabato 22 si ricomincia sempre alle 18 con l'inaugurazione della Installazione/Performance “Confini di Sale” e a seguire la presentazione della omonima antologia alla quale parteciperanno Malak Sahioni Soufi e Norberto Silva Itza. Alle 21 ci sarà il reading delle antologie con i poeti presenti a Cagliari e la partecipazione di attori ospiti.