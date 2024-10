A partire da martedì 16 giugno sugli autobus del Ctm di Cagliari che transitano nelle linee 9, 5ZEUS, 30 e 31, PF, PQ e QS sarà possibile occupare fino al 60% dei posti totali indicati nella carta di circolazione.

Per i passeggeri in piedi è stata disposta la distanza di un metro, mentre per i posti a sedere bisognerà seguire le istruzioni presenti sui mezzi (adesivi sui sedili).

Ancora obbligatorio l'uso della mascherina, che deve coprire naso e bocca.

Suddividendo per tipologia, il numero dei posti a bordo risulta essere: 16 per lo Sprinter, 50 per l'Europolis, 34 per il Vivacity, 52 per il Citaro K, 63 per il Citaro N, 64 per il Citaro 0530, 60 per il Citelis, 85 per il Citaro 18 m, 106 per l'Urbino 18 m, 91 per l'Urbanway 18 m e 49 per il Filobus.