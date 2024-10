Ci si potrò vaccinare a suon di musica: l'Ats Sardegna dal prossimo 31 agosto lancerà nell'hub della Fiera di Cagliari l'"Open night", per invogliare i giovani e giovanissimi a fare il vaccino. Somministrazioni e deejay sino alla mezzanotte, per una fascia di età compresa tra i dodici e i trent'anni.

L'idea anche in vista dell'imminente ritorno a scuola e alle lezioni universitarie. "La vera novità - ha spiegato all'Ansa il commissario straordinario di Ats Massimo Temussi - è che non ci sarà bisogno di prenotazione".

Ma che tipo di musica per un evento del tutto singolare? "Sarà soft - conferma il numero uno dell'azienda per la tutela della salute - non siamo a un concerto".

Obiettivo dunque far salire il numero dei vaccinari in quella fascia di età, anche se le cifre tra i 12 e 19 anni - secondo i dati forniti da Ats - nell'Isola sono superiori alla media nazionale.

Qualche preoccupazione in più invece per la fascia 30 - 49 anni, sotto la media italiana. Gli Open night gireranno in tutta l'Isola a seconda delle disponibilità degli hub.