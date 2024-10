Apre a Cagliari un hub vaccinale dedicato a persone allergiche e fragili. A fargli posto un reparto Covid. Nel nuovo punto di somministrazione potranno essere inoculate circa 60 dosi giornaliere.

Apre apre all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, il più grande Covid Hospital della Sardegna. "Saranno chiamati al nuovo hub tutti coloro che al momento della anamnesi con i medici hanno dichiarato allergie", spiega il direttore sanitario Sergio Marracini.

"Quindi si tratta di persone che sono già state chiamate per il vaccino e sono state rimandate a casa in un primo tempo, e che ora avranno un vaccino dedicato in ambito ospedaliero", conclude.