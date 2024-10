"Solinas e Nieddu: anche i muri vi dicono assassini". Ancora scritte contro il presidente della Regione e l'assessore alla Sanità in piena emergenza sanitaria.

Quella in copertina è una delle tante comparse a Cagliari negli ultimi tempi. In questo caso, i vandali hanno imbrattato un muro nella centralissima via Mameli, a pochi passi dalla Mediateca del Mediterraneo.