Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha aggiornato i propri concittadini sulla situazione Covid nel capoluogo isolano.

"Inziamo la settimana con un aggiornamento sulla situazione dei contagi in città - scrive il sindaco su Facebook -. Gli ultimi dati ci dicono che il totale dei positivi è di 172 (il 30 giugno eravamo a 20) e appena 3 ricoveri. Proprio il basso numero di ricoveri, a fronte di un notevole aumento dei contagi, è però il dato che ci fa ben sperare e che certifica l'efficacia dei vaccini".

"Per questo - prosegue Truzzu - è importante vaccinare velocemente più persone possibili. Manteniamo il buon senso, utilizzando la mascherina nei luoghi chiusi e all'aperto se affollati, evitando gli assembramenti. Tutto questo, unito alla ripresa dei controlli in porti e aeroporti per chi arriva in Sardegna, ci aiuterà a tenere la situazione sotto controllo ed evitare nuove restrizioni".