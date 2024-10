L’ASNET, Associazione Sarda Nefropatici Emodializzati e Trapiantati, si occupa di sostenere psicologicamente, economicamente e in ogni altro modo possibile i dializzati e trapiantati della Sardegna. Un sostegno che si traduce in attività che mirano ad alleggerire il disagio di una condizione che negli anni, anche grazie all’impegno di vi chi opera, ha raggiunto importanti risultati e progressi.

L’Associazione Culturale “Comitato Sant’Antonio 2018” di Cabras ha promosso una serie di iniziative per affiancare l’ASNET, concentrando nella giornata di sabato 25 novembre alcuni importanti appuntamenti indirizzati a promuovere solidarietà e sensibilizzazione, ma soprattutto conoscenza di una condizione che riguarda una percentuale significativa della popolazione sarda.

Alle ore 10.00, presso il Centro Polivalente di CABRAS si terrà un Convegno sul tema“La prevenzione delle malattie renali”, al quale, dopo i saluti delle autorità locali, prenderanno parte Mario Poddi e Stefano Pinna – Rappresentanti dell’Associazione Comitato Sant’Antonio - Cabras 2018, Fabio Fosco - Presidente Pro loco di Cabras , Giuseppe Canu - Presidente ASNET - Associazione Sarda Nefropatici Emodializzati e Trapiantati , un rappresentante dell’Ordine dei Medici della Provincia di Oristano e i relatori Dott. Antonio Maria Pinna: Presidente Società Italiana di Nefrologia Sardegna, Dott. Antonello Pani: Direttore S.C. Nefrologia ospedale San Michele di Cagliari, Dott. Mauro Frongia: Direttore Dipartimento Patologia Renale e Direttore S.C. Urologia, Trapianto renale e Chirurgia robotica ospedale San Michele di Cagliari

Alle 15.00 avrà inizio la maratona di musica, tradizioni e spettacolo “Una canzone per la vita”, presentata da Giuliano Marongiu, strutturata come segue:

Ore 15.00 – Voci & Cuori in Laguna “Sfilata delle maschere tradizionali”

Partenza dalla sede parrocchiale di Santa Maria fino a Piazza Don Sturzo, dove si esibiranno.

Tamburini e Trombettieri "Sa Sartiglia" di Oristano

Gruppo Etnico Mamutzones di Samugheo

Mamuthones e Isohadores di Mamoiada

Gruppo Bundu di Orani

Gruppo Folk "Gli Scalzi di Cabras"

Associazione Su Corongiaiu diL Laconi

Associazione Su Sennoreddu e sos de s'Iscusorzu di Teti

Boes e Merdules di Ottanta

Associazione Tumbarinos di Gavoi.

Ore 16.30 – Piazza Don Sturzo. Voci & Cuori in Laguna “Danze, suoni e canti della cultura popolare”

A Ballare con Emanuele Bazzoni e Roberto Fadda

Launeddas del Sinis con Stefano Pinna e i componenti dell’Associazione Musicale

Coro “Su Nugoresu” di Nuoro diretto da Michele Turnu

Totore Chessa

Gruppo Folk “Gli scalzi” di Cabras

Tenore “Untana vona” di Orgosolo

Tenore Populu Sardu di Oliena

Gruppo Etnico di canti logudoresi (Antonio Porcu, Valerio Bazzoni, Bruno Maludrottu, Graziano Caddeo)

Gruppo Folk “Santa Rughe” di Uri

Peppino Bande & Roberto Tangianu

Mario Careddu & Gianfranco Mura di Cabras

Ore 18.00 – Piazza Don Sturzo. Voci & Cuori in Laguna “Lo spettacolo, tra canzoni & cabaret”

Non solo Barritas

Maria Giovanna Cherchi

Deamistade

Andrea Rosas

Banditi e Campioni

Laura Spano & Gianbattista Longu

Zenias

Nicola Cancedda

Gigi Marras e i Bufobaldi

Benito Urgu

Tenorenis

Yeats Country

Battor Moriteddos

Kantidos

Elena Ledda

Janas



Ore 22.00 – Piazza Don Sturzo. Voci & Cuori in Laguna “A ballu tundu”, l’isola che danza in piazza”.



Etnias

Galusè

Brinka

Gruppo Etnico Pitzinnos