Una rete che si allarga e consolida con sempre più comuni sardi e organismi interessati ad entrare nel network internazionale costituito dall’associazione La Rotta dei Fenici. Un sodalizio che oggi può contare su oltre 160 aderenti di cui circa 100 destinazioni culturali. Si è tenuto nei giorni scorsi al Museo Civico G. Marongiu di Cabras un incontro organizzato dalla Fondazione Mont’e Prama e dall’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa “La Rotta dei Fenici” in collaborazione con il Comune di Cabras, per presentare l’Assemblea Generale Internazionale 2023 – XVI Dialogo EuroMediterraneo, in occasione del XX Anniversario dell’Itinerario (2003-2023), insieme al Comune di Porto Torres, anch’esso aderente al Network Internazionale. L’evento, infatti, si terrà proprio a Cabras nei giorni 19-21 ottobre p.v. Con l’occasione, oltre a presentare l’iniziativa, l’incontro ha avuto lo scopo di riavviare il dialogo con i Comuni sardi interessati che avevano partecipato alle attività della Rotta dei Fenici fino al 2013 o che detengono nel proprio territorio un patrimonio che giustifica l’adesione alla mission dell’associazione che celebra i suoi 20 anni di attività.

Tra questi - giusto per citarne alcuni - Carloforte, Porto Torres, Pula, Cabras, Oristano, della Fondazione Mont’e Prama, della Fondazione Pula Cultura Diffusa, della Cooperativa Sinis, nonché il Direttore della Rotta dei Fenici e la Vicedirettrice, la prof. Carla Del Vais della Università di Cagliari e altri. Pur non essendo presenti, al tavolo operativo, hanno manifestato interesse a proseguire la collaborazione con la Rotta dei Fenici anche la Fondazione Alghero e il Comune di Alghero, il Comune di Olbia e la Cooperativa StartUno. L’incontro è stata l’occasione per una riflessione strategica sulle attività da avviare per un nuovo turismo culturale in Sardegna insieme a enti pubblici e organizzazioni provenienti da varie parti dell’isola. Queste riflessioni saranno condivise con l’Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna.

L’evento di ottobre vedrà la partecipazione di delegazioni dei 15 Paesi che fanno parte della Rotta dei Fenici, di istituzioni europee e nazionali, ospiti internazionali e altri Itinerari del Consiglio d’Europa. Il Sindaco di Cabras, Andrea Abis, nel dare il benvenuto ai partecipanti, ha espresso a nome della cittadinanza l’orgoglio di poter ospitare tale evento Associazione La Rotta dei Fenici - Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa Itinerario tematico Core Working Group Organizzazione Mondiale del Turismo internazionale alla luce della lunga storia di Cabras all’interno della Rotta dei Fenici, sin dalla sua prima certificazione da parte del Consiglio d’Europa. Il rilancio dell’azione tramite la Fondazione Mont’e Prama, di cui il Comune di Cabras è promotore e protagonista, benché riattivato di recente, sta producendo i suoi frutti e l’evento di ottobre lo conferma.

Il Presidente della Fondazione Mont’e Prama Antony Muroni ha descritto l’iter che ha portato in breve tempo la stessa Fondazione e Cabras ad un importante ruolo all’interno della Rotta dei Fenici, tanto da ospitare l’evento principale delle celebrazioni per il ventennale. “La Fondazione ha anche il compito di mettere a disposizione di tutto il territorio sardo le risorse e le idee che questa può mettere in campo e la adesione alla Rotta dei Fenici nonché la celebrazione in Sardegna di questo importante momento dell’Itinerario ne è la evidenza pratica”, ha sottolineato Muroni. L’evento di ottobre si articolerà in diverse attività che avranno proprio lo scopo di avviare riflessioni e dibattiti su temi comuni, anche tra diversi Itinerari che saranno invitati e con la partecipazione di autorità nazionali e internazionali.

“La Sardegna in quei giorni sarà una sorta di capitale della cultura sui temi della Rotta dei Fenici e del Dialogo interculturale. Sarà anche proposta agli Enti competenti che nella settimana che va dal 15 ottobre al 22 ottobre, in concomitanza con l’evento, si celebri una “Settimana dei Fenici” nei musei e aree archeologiche che vorranno aderire”, ha rimarcato Antonio Barone, direttore della Rotta dei Fenici. L’incontro è poi proseguito con un dibattito a più voci con proposte e linee di azioni operative che fanno ben sperare per l’incontro autunnale su un summit dal sapore internazionale che è molto più di un itinerario.