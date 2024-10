L’8, il 9 e il 10 settembre, a Busachi, si terrà la manifestazione “Busachi e i suoi colori. Saperi e sapori della tradizione”. Nell’ambito dell’evento andranno in scena la XVIII^ Sagra de “Su Succu”, la XVIII^ Rassegna del folklore, la XII^ edizione di Antigas Armonias e l’XI^ Mostra Mercato Agro-Alimentare e Artigianale.

Obiettivo dell’evento, proposto dalla locale Pro Loco, è la valorizzazione del ricco patrimonio culturale di Busachi

L’8 settembre, alle ore 17.30, avrà luogo “Su presente”. Le donne busachesi indosseranno l’abito tradizionale del paese attraversando le vie del entro storico e portando in dono agli sposi canestri e ceste contenenti pane, dolci, su succu (piatto tipico di Busachi), ricami e oggetti artigianali e di ceramica in genere.

Alle ore 19 si terrà la IX^ Rassegna di Cori Polifonici “Antigas Armonias”, presso l’antico monastero dei gesuiti “Collegiu”.

Il 9 settembre, alle 16, prenderà il via la XVIII^ Rassegna Regionale del Folklore che vedrà la partecipazione di numerosi gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna con balli in piazza e la sfilata per le vie del centro abitato che si concluderà alle ore 18 presso “Colleggiu”

Alle 18, sempre nei pressi di “Collegiu”, apriranno gli stand espositivi dei prodotti agro-alimentari e artigianali locali e verranno inaugurate le mostre fotografiche a cura del gruppo locale “Die po die” dal titolo “S’Antigu Isposongiu de Busache” (raccolta di fotografie sul matrimonio antico in costume a Busachi) e “Centenari di Sardegna a Cura di Pierino Vargiu”.

Alle 19 sarà presentato il libro dal titolo “Filippo Figari a Busachi”. Alle 22.30 si esibiranno i gruppi di Ovodda “Orohole”, Abbasanta, Sestu, Osilo e Busachi Bella Mia in una serata di spettaolo presentata da Francesco Spanu.

Il 10 settembre, alle ore 9, si terrà la vestizione degli sposi nelle rispettive abitazioni, seguirà il corteo nunziale fino alla chiesa parrocchiale di Sant’Antonio da Padova dove verrà officiata la Santa messa degli sposi, la cerimonia verrà musicata dal gruppo Polifonico “Santa Usanna “ di Busachi.

A conclusione della celebrazione eucaristica, gli sposi in costume tradizionale raggiungeranno “Pratza e Cotte” e sulle scalinate del museo del Costume e del Lino vi sarà un ulteriore intrattenimento a cura del coro)

Alle ore 12.30 sarà la volta della dimostrazione della preparazione de su succu che verrà poi degustato assieme a sos angellottos, carne bollita, pane, formaggio, dolci e vini locali.

Gli eventi della domenica verranno trasmessi in diretta su Sardegna Live.

Alle 15.30 il Gruppo Etnico “A Ballare” si esibirà in piazza Italia dove seguiranno i balli con Roberto Fadda ed esibizione di varie coppie in costume tradizionale.