La vecchia Strada Statale 128 bis disegna una serpentina fra pascoli, vigne e boschi di lecci e roverelle. Capita non di rado che le fitte chiome degli alberi si aprano per restituire alla vista sprazzi di luce e di immagini che raccontano il Goceano, un’isola nell’isola, un fazzoletto di terra nel cuore della Sardegna che segue i suoi monti in direzione sud-ovest raccogliendo i suoi centri a mezza costa.

Per chi arriva da nord da queste parti, Bultei è il primo della lunga serie di insediamenti che quella serpentina infila, uno dopo l’altro, prima di tuffarsi sulla Trasversale Sarda superato Illorai.

Ed è qui, a Bultei, che il 17 dicembre prossimo si terrà la seconda edizione del “Mercatino di Natale”, una giornata di musica, colori e sapori all’insegna delle tradizioni di quest’affascinante angolo dell’isola.

A partire dalle ore 16, la centralissima Via Nazionale farà da scenario ad un vero e proprio itinerario culinario, culturale ed artistico all’interno del quale i visitatori potranno lasciarsi incantare dai prodotti dell’artigianato, dalle musiche, dai canti e dai balli locali accompagnati dai sapori delle specialità enogastronomiche del posto.

Il percorso si articolerà in situazioni e momenti di particolare interesse come la mostra dei quadri di Maria Sulas, la mostra fotografica “Bultei antica” e il museo d’arte sacra. Immancabile poi, nel paese che diede i natali al musicista Francesco Bande, la mostra dell’organetto.

L’evento di Bultei sarà rivolto a tutti e l’animazione per bambini con il pony natalizio si accompagnerà al concerto itinerante dei cori polifonici locali e all’esibizione del gruppo “Brinca”, realtà musicale di successo nata da un’intuizione di Paride Peddio e Jonathan della Marianna.

Tutta la comunità scenderà in campo per garantire la buona riuscita della manifestazione resa possibile anche dagli sponsor delle attività commerciali. Fra i principali protagonisti ed artefici dell’evento l’Associazione Sportiva Atletica Goceano, l’U.S. Bultei, il Gruppo Ippico e l’ACR.

Oltre ai momenti di festa, un’importante spazio sarà dedicato alla solidarietà con gli stand allestiti dall’Avis per sostenere la Fondazione Telethon e dai volontari privati che destineranno il ricavato in favore della ricerca contro la talassemia.

Alla vigilia delle festività natalizie, Bultei metterà in mostra i suoi tesori con generosa ospitalità. Un momento da vivere e condividere per incontrare vecchi amici o conoscere una nuova e intrigante realtà.