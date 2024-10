A Bultei sono stati riscontrati una decina di nuovi casi di coronavirus. Lo ha fatto sapere il sindaco Daniele Arca. "Come molti di voi sapranno, dopo quasi due mesi di silenzio assoluto, il Covid si è ripresentato nella nostra comunità", scrive su Facebook il primo cittadino.

"Lo ha fatto in maniera importante, aggressiva - spiega -, colpendo circa 10 persone, ma dalle notizie in mio possesso questo numero potrebbe aumentare nei prossimi giorni. Le persone coinvolte stanno relativamente bene. Tutti loro, le loro famiglie e i contatti recenti sono stati sentiti dal sottoscritto e dal medico di base e sono stati posti in quarantena e segnalati al servizio sanitario".

"Il mio invito, ora più che mai - sottolinea -, è sempre il solito: mascherina, distanza ed igienizzante, sempre. A questo si aggiunge il consiglio di non uscire di casa se non per motivi di valida necessità. Siamo ancora chiamati a tutelare la salute nostra e del prossimo, non dimentichiamolo".

"Perciò - ribadisce - nessuna leggerezza. Salvaguardate gli anziani e gli ammalati. Le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino la scorsa settimana non sono immuni, penso basti sapere questo per regolare i nostri comportamenti futuri", conclude.