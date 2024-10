Bosa in festa per i 104 anni di tziu Franziscu Sedda. Il nonnino di Sardegna ha spento le candeline alla vigilia di Natale. Originario di Gavoi è una delle memorie storiche della cittadina dell'Oristanese e di tutta l'Isola, avendo passato le due grandi guerre e ora la pandemia.

"Una lucidità, un viso dolce, sereno, consapevole, frutto dell'esperienza maturata attraverso due guerre mondiali, una vita di sacrifici e lavoro, una memoria di ferro, un matrimonio in tarda età e tanta tanta voglia di raccontare la sua storia - dice il sindaco Piero Casula - Lui è la bellezza fatta persona: umiltà e rispetto verso le Istituzioni da farci sentire noi piccoli e lui un Gigante. È con questo messaggio che insieme a Tziu Franziscu, come Amministrazione Comunale, rivolgiamo a tutti gli auguri più cari e sentiti per questo Santo Natale e per il nuovo anno, a partire da chi vive momenti di difficoltà".