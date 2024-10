Lunedì 21 maggio, nella Biblioteca comunale di Borore, si terrà la presentazione del libro Dolci, sante e marescialli di Giampaolo Cassitta.

Il volume, che verrà presentato alle ore 19, è edito da Arkadia. L’appuntamento è proposto dall’Associazione Amici del Libro di Borore- seguirà un aperitivo con l’autore

Nel piccolo paese di Roccabuiedda, paese dell'entro terra sardo, pare non accada mai nulla. Niente crimini, neppure un furto. Il maresciallo Fabotti trascorre così molto serenamente le sue giornate, tra la caserma e casa sua. Fin quando, in una tiepida mattina, irrompe nell'ufficio donna Matilde Serrau, la moglie del vicesindaco, noto per essere uno scansafatiche. C'è stata una rapina, dice, in chiesa per giunta.

Fin da subito il sacrilego atto appare contornato da un alone di mistero e ambiguità. Cosa c'entra con tutto questo la decisione del Vaticano di annunciare che i festeggiamenti di Santa Rita sono spostati dal 22 maggio, ricorrenza della sua morte, al 9 settembre? Perché mai donna Matilde, proprietaria della pasticceria più nota della zona, vive questa notizia come un dramma? E perché lo stesso maresciallo, accusato al principio di prendere la cosa sottogamba, improvvisamente si ritrova schierato in prima fila e impegnato a far sì che le alte sfere religiose facciano marcia indietro?

Un romanzo spassoso, ironico, in cui il sacro e il profano si scontrano in una lotta titanica tra malintesi, sotterfugi e imbrogli. Una storia soffice e dolcissima, come la definisce Cassitta, in cui i personaggi ci risultano estremamente familiari, forse perché assomigliano a quelle persone che abitano il paesino della nostra infanzia.