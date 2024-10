Un fucile mitragliatore ad aria compressa, quattro pugnali, due sciabole di tipo Katana e una spada, ma anche una giacca militare tipo Gorotex con stellette e il marchio, e ancora un jacket operativo da combattimento compreso di elmetto da guerra.

E’ ciò che deteneva un 33enne di Assemini, pregiudicato, fermato a Sant’Elia dalla Radiomobile Carabinieri: è stato denunciato insieme alla proprietaria della macchina, una donna di 41 anni residente nel quartiere cagliaritano.

I militari della Compagnia di Cagliari stanno svolgendo le indagini per comprendere se le armi in qualche modo fossero legate alla messa in atto di eventi criminosi.