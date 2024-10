Nel corso di servizi mirati alla prevenzione e contrasto di stupefacenti, i Carabinieri della stazione di Sant'Antioco hanno arrestato, in flagranza di reato, un 62enne di Calasetta, Silvio Fontana, disoccupato e con precedenti specifici, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari che seguivano da giorni i movimenti sospetti dell'uomo, stanotte, durante un'attività di controllo del territorio, intercettato l'uomo che viaggiava a bordo della sua Freelander in via Nazionale, lo hanno bloccato.

Stante l'atteggiamento e irrequieto del fermato, i Carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione veicolare e personale, rinvenendo immediatamente 8 grammi di cocaina e 40 grammi di hashish occultati nell'abitacolo, già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare consentiva altresì di rinvenire ulteriori 24 grammi di hashish e della marijuana nonché materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 62enne arrestato condotto in caserma, al termine delle formalità di rito, dopo aver trascorso la notte a casa in regime di arresti domiciliari, nella mattinata di oggi è stato condotto in tribunale per essere sottoposto a rito direttissimo come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.