A Bonorva va in scena la XXV^ Sagra del Zichi, il pane tipico di questo centro del Meilogu che viene ancora preparato secondo tecniche produttive che risalgono ad epoche remotissime, tanto da essere annoverato quale “Prodotto Tradizionale della Sardegna” ed essere stato inserito nell’apposito elenco regionale (riconosciuto a livello nazionale). Si tratta di un pane circolare in spianate sottili, morbido o croccante, di farina di grano duro che ha la particolarità di prestarsi facilmente ad essere cucinato. Gli ingredienti sono farina di grano duro, sale, acqua, su fremmentalzu (un pezzo di pasta conservato dalla panificazione precedente) o lievito.

In programma tante degustazioni, dimostrazioni, esposizioni, stand e mostre.

La lunga serie di eventi ha preso il via alle ore 11 di oggi, 7 agosto, nel borgo di Rebeccu dove si è tenuto un incontro dimostrativo con ristoratori e operatori agrituristici sul pane Zichi e la sulla sua versatilità in cucina.

Venerdì 11 agosto. Alle ore 18, nella Sala Consiliare verrà presentato il logo “Zichi di Bonorva”. Seguirà un convegno dal tema “Dal grano al Zichi di Bonorva, attraverso la tutela e la valorizzazione. Il marchio comune, il regolamento e altre strategie”. Alle ore 20.30, a Rebeccu, si terrà l’evento gastronomico Gourmet sotto le stelle in occasione del quale il Zichi di Bonorva incontra la grande cucina (i 100 posti sono già esauriti, a meno di rinunce). Durante la serata verranno anche consegnati gli Zichi d’oro.

Sabato 12 agosto, alle ore 10, in Piazza Santa Maria e Corso Umberto, si terrà il Concorso di pittura estemporanea. Alle ore 12:30 sarà la volta della sagra solidale, in collaborazione con le associazioni di volontariato. Alle 17:30, poi, sfileranno gruppi folk provenienti da ogni parte della Sardegna. Alle 20:30, poi, andrà in scena la XXV^ edizione della Sagra del Zichi, con l’ottimo vino BonorVino, che verrà ravvivata a partire dalle ore 21 dalla musica live del gruppo Dilliriana e dallo show condotto da Giuliano Marongiu. Alle 23, per il Guinnes World Record, su ballu tundu più grande del mondo.

Gli eventi del 12 agosto verranno trasmessi in diretta da Sardegna Live.