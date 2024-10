Una manifestazione che ha tutte le carte in regola per entrare nel circuito dei grandi eventi culturali della Sardegna, il Palio de Sas Carrellas de Bono, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo Ippico- Bono”.

Alle ore 16.00 in Piazza Gramsci si terrà la benedizione dei cavalli, alla quale seguirà il corteo festante e di accompagnamento verso il galoppatoio comunale in Località Sas Ischinas, dove alle ore 17.00 prenderà il via l’atteso Palio.

È uno degli eventi più sentiti, partecipati e coinvolgenti del centro del Goceano: le otto storiche Carrelas (rioni), si contenderanno la vittoria con una corsa mozzafiato che vedrà protagonisti i selezionati purosangue inglesi ed esperti fantini per un montepremi dal valore di 7000 euro. 1000 euro, invece, saranno destinati alla Carrela che si aggiudicherà il Palio.

La voce del commento sportivo è stata affidata a Tore Budroni significativo speaker storico del galoppo regionale, mentre rivestirà il delicato ruolo di Mossiere Luciano Gigliotti, già Mossiere dei famosi palii di Asti, Buti e Legnano.

Per l’occasione ogni rione viene impreziosito con i colori distintivi delle carrelas, le quali, al termine della competizione equestre, si trasformeranno in location della suggestiva festa dei sapori e delle note della tradizione. Sarà possibile visitarle già dal primo mattino.

Una novità di questa edizione è la partecipazione degli sbandieratori e Tamburini del gruppo “Sbandieratori di Sassari” che sventoleranno gli stendardi dei rioni partecipanti.

Il Palio di Bono non è solo uno spettacolo equestre, ma un vero e proprio progetto culturale per la valorizzazione delle zone interne. In programma gli interventi dell’Assessore agli Enti Locali Quirico Sanna e dell’Assessore al Turismo Gianni Chessa, attesa anche la partecipazione del Presidente della Regione Christian Solinas.

Divertimento, spirito di appartenenza, passione equestre, adrenalina e sana competizione saranno di casa a Bono, per un appuntamento imperdibile.