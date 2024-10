Il 30 novembre a Bono si rinnova la tradizionale Festa in onore di Sant’Andria.

Si tratta di un evento atteso con trepidazione da bambini e ragazzi e che vede come protagonista una zucca che riproduce le fattezze di un volto umano.

La zucca viene appesa al collo, come se fosse una grande collana, e al suo interno viene fissata una candela che deve restare sempre accesa.

Non si esce da soli, ma si formano dei piccoli gruppi che si riversano per le strade del paese suonando dei campanacci e bussando per le case al grido di "A Sant'Andria, a Sant'Andria!".

C’è chi apre offre dolci, caramelle e frutti di stagione che vengono raccolti in un sacco, una bisaccia o negli zainetti di scuola. Alla fine della serata, il rito vuole che la zucca venga lanciata per terra sino a spaccarsi.

La mostra delle opere dei detenuti del carcere di Bancali e il laboratorio per bambini sono stati curati dalla Dottoressa Danila Pittau e dalla cooperativa Giovanni Maria Angioy.