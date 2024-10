Lunedì 3 aprile, presso la Basilica di “N.S. di Bonaria” in Cagliari, l’Arcivescovo Mons. Giuseppe Baturi ha officiato le celebrazioni del Precetto pasquale interforze, presieduto dal comandante del Comando marittimo autonomo ovest e del presidio interforze della Sardegna, contrammiraglio Enrico Pacioni, alla presenza del presidente della Regione Sardegna Christian Solinas e delle più alte autorità civili, militari e religiose.

Tradizionale appuntamento liturgico dedicato al personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia, dei Corpi civili dello Stato, delle Associazioni combattentistiche d’arma e delle associazioni di volontariato in occasione delle imminenti festività pasquali, il Precetto è stato organizzato dal Comando marittimo autonomo ovest con il contributo di tutti i Corpi armati dello stato del capoluogo che hanno gremito la Basilica di Bonaria con i propri familiari.

La liturgia, officiata da mons. Baturi e concelebrata dai cappellani militari dell’Isola, è stata l’occasione per portare con la propria presenza la vicinanza della Chiesa a tutte le donne e gli uomini delle Forze armate e dei vari corpi e associazioni che operano quotidianamente con impegno e profonda dedizione al servizio della collettività e in campo umanitario.

“Il mio servo porterà il diritto alle nazioni”. Commentando queste parole del profeta Isaia, l’Arcivescovo ha sottolineato come il servizio degli uomini e donne in divisa è indirizzato verso la giustizia, la difesa in particolare del più debole. “Grazie per il vostro impegno quotidiano - a proseguito Mons. Baturi - che tutela la vita delle persone, soprattutto quando queste sono nel pericolo di chi non rispetta la legge o compie il male. Quando si ama, sempre si difende la vita, e voi lo fate ogni giorno”.

Il contrammiraglio Pacioni, nel corso del suo discorso, ha rimarcato come le parole dell’Arcivescovo “ci incoraggino a comprendere meglio che la strada del servizio si inserisce – per dirla con le parole dell’Enciclica Laudato si’ del Santo Padre Francesco – nella cura della Casa Comune.

"Come Nazione e come Popolo – ha proseguito l’Ammiraglio - dobbiamo imparare a pensare e vivere bene insieme, in relazione all’altro, alla ricerca di un bene comune che allontani la logica individualistica e faccia pensare l’individuo in funzione del “noi” e della comunità. Credo che si possa affermare che questa celebrazione pasquale interforze ne sia una dimostrazione esemplare.”

Le celebrazioni si concluderanno mercoledì 5 aprile a Roma, alle 10.30 presso la Chiesa di Santa Caterina in Magnanapoli, dove l’ordinario militare, S.E.R. Mons. Santo Marcianò, celebrerà la messa crismale con tutti i Cappellani militari.

Il Precetto pasquale in Sardegna ha osservato le seguenti date:

· Giovedì 9 marzo alle 10.30 presso la Base AM di Perdasdefogu

· Venerdl 10 marzo alle 10.30 presso la Cattedrale Alghero

· Martedi 14 marzo alle 10.30 presso la Basilica di Olbia

· Mercoledì 15 marzo alle 10.30 presso la Cattedrale di Nuoro

· Giovedì 16 marzo alle 10.30 presso la Scuola sottufficiali della M.M. a La Maddalena

· Venerdl 17 marzo alle 10.30 presso la Cattedrale di Ales

· Martedì 21 marzo alle 10.30 presso la Cattedrale di Oristano

· Mercoledl 22 marzo alle 11.00 presso la Parrocchia N.S. Betlem di Sassari

· Giovedì 30 marzo alle 10.30 presso la Chiesa Santa Maria di Tratalias

· Venerdì 31 marzo alle 10.30 presso la Chiesa Santa Maria del Regno di Ardara.