La comunità di Bolotana si prepara ad onorare i festeggiamenti in onore di San Bachisio e Sant’Isidoro. Tra fede e tradizione il programma è ricco di appuntamenti.

La chiesa di San Bachisio del 1524, è stata costruita dall'architetto Michael Puig, sui ruderi di una struttura precedentemente realizzata, databile in un periodo successivo all’anno 1000. La sua consacrazione avviene il 10 maggio del 1598, dal Vescovo di Alghero Andrea Macallar.

Gli elementi scultorei e religiosi della chiesa sono particolarmente interessanti. Recentemente, con un restaura pressoché approssimativa, comunque sono emersi, alcuni capolavori di notevole interesse culturale e storico.

A Bolotana il culto di San Bachisio, martirizzato intorno al ‘300 durante le persecuzioni dei romani contro i cristiani, è particolarmente sentito e la festa viene organizzata due volte l’anno, a maggio e a ottobre.

Il primo di maggio ha avuto inizio la novena che si concluderà martedì 9 con la Solenne processione per le vie del paese accompagnata dai cavalieri locali, la celebrazione dei Vespri e dall’Ardia intorno alla chiesa. Per quanto riguarda i festeggiamenti civili, dalle 16 alle 18 spazio al divertimento per i bambini, mentre alle ore 22 è grande attesa per lo spettacolo della compagnia teatrale Lapola.

Il 10 maggio, giorno dedicato a San Bachisio, alle 10 del mattino è in programma la processione che partirà dalla parrocchia di San Pietro e si dirigerà verso la chiesa di San Bachisio. La Santa Messa sarà cantata dal coro Marghine. Alle 22, invece, saranno i Modena City Ramblers ad animare uno spettacolo ricco di musica.

L’11 maggio è il giorno dedicato a Sant’Isidoro. La Messa Solenne sarà celebrata alle 10 e alla conclusione è prevista la partenza del corteo per la benedizione dei campi con Sant’Isidoro e San Bachisio. Alle 18, i simulacri dei santi saranno accompagnati in processione dai Carabinieri a cavallo del Comando di Burgos, dai cavalieri locali e dai Gruppi folk.

Saranno proprio le formazioni tradizionali dell’Isola ad animare la serata che vedrà salire sul palco il Gruppo folk e minifolk “Ortachis” di Bolotana, il Gruppo folk “Tradizioni Popolari” di Villanova Monteleone, il Gruppo folk “Funtana ‘e Olia” di Sinnai, “Sos Cambales” di Irgoli, i tenores “San Gavino” di Oniferi e “Su Cuncordu Santu Bachis” di Bolotana.

Al termine di tutte le serate in consolle sarà protagonista il dj Sally.