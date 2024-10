La comunità di Bitti, dal 24 settembre al 1° ottobre, celebrerà i festeggiamenti in onore di Nostra Signora del Miracolo. Il santuario dedicato alla Madonna, venerata in tutta la Barbagia e non solo, è posto in cima al colle di Gorofai che domina il centro abitato. Lì, domenica 24 settembre, si terrà la visita guidata dal tema “Sas cheias ana memoria e contana”, a cura di Giuseppina Ruiu.

Alle ore 20 del 28 settembre, poi, l’evento gastronomico “Corte de Su Meraculu – Sambenes e cordas”.

Venerdì 29 settembre, in piazza Asproni, alle ore 22 si esibiranno i Modena City Ramblers e alle 24 Dj Matrix.

Sabato 30 settembre si celebra la ricorrenza della Madonna del Miracolo. Alle ore 11 sono in programma la Santa Messa e la processione a partire dal santuario del Miracolo. Alle ore 16.30, invece la Santa Messa verrà celebrata nella parrocchiale di San Giorgio da dove partirà una nuova processione diretta a Gorofai e accompagnata dai gruppi in costume di Bitti, Nuoro, Bultei, Serramanna, Santu Lussurgiu, Berchidda, Norbello, Thiesi e i cavalieri di Bitti, Pattada, Orune, Sindia, Alà dei Sardi, Benetutti, Nuoro, Bultei, Oniferi, Sedilo, Ovodda, Buddusò, Dorgali, Osidda e Ploaghe.

Alle ore 21.30, in piazza Asproni, la serata folkloristica condotta da Roberto Tangianu e targata Sonos verrà trasmessa in diretta su Sardegna Live. Si esibiranno i gruppi folk Ortobene di Nuoro, Sas Maestralinas di Thiesi, Gambales di Irgoli, Tradizioni e Balli di Bultei e i tenores Remunnu ‘e Locu di Bitti, Lanaitho di Oliena e Su Riscattu di Lodè.

Domenica 1° ottobre Sa die vitzichesa chiuderà i festeggiamenti con i giochi per bambini, la cena comunitaria e l’esibizione in concerto degli Arkanos.

Un ricco calendario di eventi proposto dalle Leve 1977 e 1987 e curato dal Centro Spettacoli di Nino e Monica Fais.