Si chiama Le Botteghe del Labirinto uno degli eventi di punta dell'autunno in Goceano. A Benetutti, dal 20 al 22 ottobre, andrà in scena la quinta edizione della manifestazione proposta dall'omonima associazione che ha scelto per quest'anno il tema Carreras Cantadas.

L'evento prenderà il via venerdì 20 ottobre, alle ore 17, con il brindisi di inaugurazione al quale seguirà l'apertura delle botteghe disposte lungo l'itinerario alla scoperta di cultura, enogastronomia, tradizioni e storia dell'elegante centro goceanino.

Le botteghe riapriranno sabato 21 ottobre, alle ore 10, quando inizieranno anche le visite guidate alla Domus del Labirinto lungo l'itinerario verso le terme di San Saturnino. Nei locali del centro storico saranno allestite mostre d'arte, si terranno dimostrazioni della lavorazione tradizionale del pane, del torrone, del sapone e della birra.

Dalle ore 11 alle ore 22 si potrà assistere alle esibizioni itineranti dei gruppi Sos Cantores de Santu Temotto di Benetutti, Sa Cantoria de Su Tuffudesu di Osilo, Canturia di Cappella di Pieve d'Ampugnani e i tenores di Benetutti. Alle 22.30, poi, si terrà la serata musicale "Brujas, blues e ateras majas" con Elisa Carta e Giovannino Porcheddu.

Domenica 22 nuova apertura delle botteghe e delle mostre dal mattino, si potrà inoltre effettuare la visita guidata alla Cantina Arvisionadu e al Labirinto di Luzzanas. Alle 11 si esibirà il coro della Confraternita Santa Margherita di Bultei e, dopo un'altra giornata all'insegna del gusto e della musica, alle 23 si chiuderà un'edizione certamente di successo de Le Botteghe del Labirinto.